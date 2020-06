Ulewa w Warszawie, TVP Info atakuje "paskami" Trzaskowskiego. Ogórek: Jak dobrze, że jest rząd

W poniedziałek po południu przez Warszawę przeszła ogromna ulewa. Do stołecznej straży pożarnej trafiło ponad 500 zgłoszeń, pod wodą znalazły się m.in. pl. Trzech Krzyży, Trasa Łazienkowska przy Torwarze, tunel przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich, skrzyżowanie Grójeckiej z Racławicką.

REKLAMA

Zobacz wideo Deszcz i mgła na S8. Policjanci zatrzymali kierowcę, który w takich warunkach jechał aż 180 km/h

Ulewa w Warszawie. "Paski" w TVP o "kryzysie". "Kiedy Trzaskowski wróci do Warszawy?"

Doszło nawet do tego, że z powodu opadów i gromadzącej się na ulicach wody trzeba było zamknąć jedną ze stacji metra. Sytuacja w stolicy już się uspokoiła, o czym informowała m.in. rzeczniczka warszawskiego ratusza Karolina Gałecka.

Podobne zapewnienia składał w Polsat News lider PO Borys Budka: - Rafał Trzaskowski jest w kontakcie ze swoimi zastępcami w związku z ulewami. Służby działają normalnie, miasto jest przejezdne.

Intensywne opady deszczu stały się jednak podwaliną do ataku na Rafała Trzaskowskiego w wydaniu TVP Info. Po godz. 18 zaczęto wyświetlać "paski" o następujących treściach:

Kryzys w Warszawie; Kiedy Trzaskowski wróci do Warszawy?; Nieprzejezdne ulice, zalana stacja metra, Trzaskowskiego nie ma w Warszawie.

Komentator TVP: Czy to, co oglądamy w tej chwili w Warszawie, to jest kwestia sił natury?

TVP Info za to chętnie kolportowało informację, że premier Mateusz Morawiecki "zwołał spotkanie szefów służb w celu wsparcia działań pomocowych w Warszawie". Opady w stolicy opisywał stały komentator TVP Miłosz Manasterski, który rzucił:

Ktoś powinien się w tym momencie pochylić, zastanowić, czy to, co oglądamy w tej chwili w Warszawie, to jest kwestia sił natury?

Manasterski dowodził dalej, że to kolejny sygnał, który może niepokoić, jak ostatnia sprawa wypadku autobusu komunikacji miejskiej.

Ulewa w Warszawie. Ogórek zastanawia się, dlaczego to rząd znowu pomaga miastu

Magdalena Ogórek z TVP mówiła natomiast, że gdyby wyjechała kilka minut później do pracy, to nie siedziałaby w studio. - Sytuacja w Warszawie jest bardzo trudna, samochody nie jadą, a płyną [...] wszyscy się chowają, gdzie mogą. O tyle to jest zaskakujące, że Warszawa obserwuje takie obrazki od kilku lat. Jak powiedział Miłosz Manasterski przed chwilą: tak źle jak teraz jeszcze nie było - stwierdziła.

Ogórek na tym nie zakończyła, ponieważ dodała, że podtopieniami i wodą na ulicach zajmuje się nie prezydent Warszawy, a rząd:

Dlaczego to znowu rząd, a nie prezydent Warszawy, biegnie na pomoc Warszawie? Jak dobrze, że jest rząd, jak dobrze, że premier Mateusz Morawiecki zwołał spotkanie szefów służb.

Ulewę nad stolicą wykorzystuje już Prawo i Sprawiedliwość, na warszawskim profilu partii udostępniono nagranie TVP z zalanych ulic i dodano: "Warszawa Trzaskowskiego. Bez komentarza".