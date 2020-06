Frekwencja działa na korzyść Trzaskowskiego, w TVP znów laurka dla Dudy [POLITYCZNE PODSUMOWANIE DNIA]

>>> Piątek jest ostatnim dniem kampanii przed wyborami, które odbędą się w niedzielę 28 czerwca. Większość kandydatów ostatnie przemówienia i spotkania z wyborcami zaplanowało w Warszawie, gdzie odbyły się ostatnie przemówienia zagrzewające do głosowania

>>> Jak wynika z sondażu IBRIS dla Onetu tuż przed ciszą wyborczą, maleje dystans między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim. Ten pierwszy nadal prowadzi, ale wysoka frekwencja działa na korzyść Trzaskowskiego.

>>> Centrum Badania Opinii Społecznej poinformowało, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich frekwencja wyniesie 86 procent. Jeśli taki scenariusz by się sprawdził, byłby to w Polsce rekord. Dotychczas najwyższy wynik padł w 1995 roku (do wyborów poszło wówczas 68,2 proc. uprawnionych), a w ostatnich latach frekwencja oscylowała wokół 50-60 procent.

>>> Zwiększenie wydatków na służbę zdrowia, podwyższenie kwoty wolnej od podatku, likwidacja abonamentu RTV - m.in. takie cele znalazły się w programie wyborczym Rafała Trzaskowskiego. Kandydat KO na prezydenta zorganizował wiec wyborczy na Placu Zamkowym w Warszawie, a do głosowania na niego zachęcała m.in. uczestniczka powstania warszawskiego, Wanda Traczyk-Stawska. - Wstańcie do głosowania. Każdy człowiek, bez względu na to jakie ma upodobania, jaką religie, jakie warunki materialne, jakie potrzeby seksualne, każdy człowiek jest godzien szacunku - mówiła.

>>> Tuż przed głównym wydaniem "Wiadomości" w TVP wyemitowane orędzie Elżbiety Witek, która zachęcała w nim do pójścia na głosowanie. Nie obyło się też bez aluzji. - W którą stronę pójdziemy? Czy będzie to droga rozwoju, bezpieczeństwa i troski o rodzinę, czy inny kierunek? - pytała Witek. Prosiła też, by "nie oddawać spraw dla nas najważniejszych walkowerem"

>>> Pierwszy materiał "Wiadomości" TVP poświęcono Andrzejowi Dudzie - wyemitowano pochwalny spot na jego temat. Po nim przedstawienie wszystkich konkurentów Dudy... oprócz Rafała Trzaskowskiego. Na Trzaskowskiego przypadł osobny segment, który prowadząca rozpoczęła od stwierdzenia, że "konkurenci wytykają mu niepoważne traktowanie wyborców, programowe braki i niemające pokrycia w rzeczywistości dane" i zarzucają "kopiowanie ich programów". W materiale pokazano nawet fragmenty spotu PiS przeciwko Trzaskowskiemu - początkowo nawet nie oznaczając, że jest to spot PiS. Dalej jeden z regularnych ekspertów "Wiadomości" - Tomasz Sakiewicz z "Gazety Polskiej" oburzał się, że ostatni wiec Trzaskowskiego odbył się na Placu Zamkowym, a więc niedaleko komisariatu, na którym pałowano Grzegorza Przemyka.

>>> Po "Wiadomościach" w TVP wyemitowano wywiad z urzędującym prezydentem. - Dlaczego Andrzej Duda powinien wygrać wybory? - pytała go prowadząca Danuta Holecka. - Ponieważ jestem przekonany, że to, co się działo przez ostatnie pięć lat, dla większości rodaków przyniosło pozytywny efekt w ich życiu, w ich rodzinach. To na rodziny była głównie ukierunkowana ta polityka. Tak, ja tego nie ukrywam, mówię to głośno, jestem szczery. Tak, patrzę państwu w oczy i mówię: to była polityka ukierunkowana na rodzinę - odpowiedział. W pewnym momencie prowadząca powiedziała do Dudy: - Panie prezydencie, ja nie zdradzę chyba żadnej tajemnicy, jak powiem - bo przyglądałam się przez moment temu spotkaniu z mieszkańcami... (...) Pan dzisiaj miał łzy w oczach, kiedy zaśpiewano panu piosenkę. Duda odpowiedział wówczas, że faktycznie "trochę się wzruszył.

>>> Negatywną opinię na temat materiałów prezentowanych w "Wiadomościach TVP" przedstawiono na łamach brytyjskiego "The Guardian". Padają w nim słowa o "propagandzie wyborczej PiS", "pogłębianiu stereotypów" i "nieuzasadnionych atakach na polityków opozycji", w tym Rafała Trzaskowskiego

>>> Amerykańska stacja CNN opublikowała na swojej stronie internetowej list 500 byłych światowych przywódców i laureatów Nagrody Nobla, którzy ostrzegają przed rosnącą siłą autorytaryzmu w czasach pandemii koronawirusa. Tekst został zilustrowany zdjęciem prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa.