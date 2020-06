Specjalne orędzie Elżbiety Witek w TVP. "Nie oddawajmy walkowerem". Mówiła też o "trosce o rodzinę"

- Wolne wybory to święto demokracji. To ten moment, gdy potwierdzamy, że żyjemy w demokratycznym, praworządnym i wolnym państwie. Mamy wybór i możemy go swobodnie wyrazić. To jest nasz głos za tym, jak ma wyglądać nasz kraj, nasze życie i nasza przyszłość - mówiła Elżbieta Witek rozpoczynając orędzie, które w ostatnim dniu kampanii wyborczej wyemitowano w najlepszym czasie antenowym, przed głównym wydaniem "Wiadomości" TVP.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Trzaskowski odpowiada na pytanie reportera TVP

Orędzie Elżbiety Witek w TVP. "W którą stronę pójdziemy?"

Marszałkini Sejmu zachęcała też, by "w akcie wyborczym kierować się się dobrem Polski". - Mamy prawo różnie je widzieć, ale ono zawsze powinno przyświecać naszej decyzji. Wybierając konkretnego kandydata, będziemy decydować o tym, jak przez najbliższe 5 lat polskie sprawy będą rozstrzygane. - mówiła.

Witek w swoim przemówieniu nie wymieniła nazwisk żadnego z kandydatów, pytała jednak wymownie:

W którą stronę pójdziemy? Czy będzie to droga rozwoju, bezpieczeństwa i troski o rodzinę, czy inny kierunek? To są Państwa decyzje, obywateli wolnego i suwerennego państwa, Polski. To ten głos jest i zawsze powinien być decydujący

Jak dodała, "w tych trudnych i niespokojnych czasach potrzebujemy współdziałania i wzajemnej troski".

Wskazywała też na "niepokojące wydarzenia na ulicach niektórych europejskich miast", nie sprecyzowała jednak dokładnie, co ma na myśli.

Mając świadomość wagi naszych decyzji, wybierajmy rozważnie. Gdy dziś obserwujemy niepokojące wydarzenia na ulicach niektórych europejskich miast, zdajemy sobie sprawę, jak cennym darem jest dla nas wszystkich zgodne współistnienie. To, że dziś mieszkamy i żyjemy w bezpiecznym kraju, również jest wynikiem decyzji wyborczych, każdego pojedynczego głosu

- mówiła Witek.

Czas wyborów to czas najważniejszych decyzji. Weźmy w nich udział. Głosujmy. Bierzmy los w nasze ręce. Nie oddawajmy spraw dla nas najważniejszych walkowerem. Miejmy poczucie, że o nas i o naszych najbliższych nie zdecydował ktoś inny. Wszyscy jesteśmy obywatelami. Każdy głos jest tak samo ważny i potrzebny

- apelowała.