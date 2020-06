Georgette Mosbacher: Fort Trump nigdy nie miał szans stać się rzeczywistością

Ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher w wywiadzie dla WP.pl komentuje m.in. środowe spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, które odbyło się w Waszyngtonie. Prezydentom zarzucano, że zorganizowano je na finiszu kampanii wyborczej w Polsce, co zwykle nie jest praktykowane ze względu na chęć zachowywania neutralności przez Biały Dom. Dodatkowo prezydent Trump otwarcie życzył Andrzejowi Dudzie wygranej w wyborach. - Spotkanie nie odbyło się dlatego, że w obu krajach zbliżają się wybory prezydenckie. Nie są mi znane polskie sondaże, ale naprawdę uważam, że ta wizyta nie miała nic wspólnego z kampanią wyborczą - twierdzi Mosbacher.

Mosbacher: Fort Trump nigdy nie miał szans stać się rzeczywistością

Ambasador USA w Polsce została zapytana, czy w ramach "sojuszniczej przyjaźni" Donald Trump może odwiedzić Polskę jeszcze przed wyborami prezydenckimi w USA, które są planowane na 3 listopada. O taką ewentualność pytano na wspólnej konferencji Dudy i Trumpa, jednoznaczna odpowiedź ze strony przywódców jednak nie padła.

Nie. Nie ma takiej możliwości. Wprawdzie już w przeszłości raz pomyliłam się w tej kwestii, ale teraz kalendarz prezydenta na to nie pozwoli. Nie widzę na to szans

- mówi Mosbacher.

Ambasador Stanów Zjednoczonych skomentowała też obecność wojsk amerykańskich w Polsce i plany dotyczące "Fortu Trump", czyli stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Według zapowiedzi Andrzeja Dudy - miała zostać wybudowana w Polsce.

To było sformułowanie rozdmuchane przez prasę. Nigdy termin "Fort Trump" nie został użyty w wewnętrznych rozmowach strony amerykańskiej. Ja sama nigdy go nie użyłam

- stwierdziła Mosbacher. Gdy przypomniano jej, że tego sformułowania użył w swojej rozmowie z Trumpem Andrzej Duda, dodała: - Tak, podczas swojego pierwszego z nim spotkania. A ja potem powiedziałam, że nie powinno się używać tego terminu. Fort Trump nigdy nie miał szansy stać się rzeczywistością.

"Fort Trump" - co mówił Duda o pomyśle wybudowania bazy wojskowej?

Pierwszy raz określenie "Fort Trump" zostało użyte we wrześniu 2018 roku. Wówczas Duda podczas konferencji z prezydentem USA mówił o stałej obecności żołnierzy amerykańskich w nowej bazie. - Uśmiechałem się do pana prezydenta, że chciałbym, żeby udało nam się wspólnie stworzyć bazę amerykańską stałą, którą nazwiemy Fort Trump w Polsce. Wierzę w to głęboko, że jest to możliwe - mówił.

Szybko po złożonej w 2018 roku deklaracji pojawiły się sceptyczne opinie co do stałej bazy w naszym kraju. Kilka miesięcy później media donosiły, że przeciwne pomysłowi było nawet środowisko zbliżone poglądowo do Donalda Trumpa. Agencja Reutera donosiła, że strony nie mogły się porozumieć co do finansowania kontyngentu żołnierzy oraz miejsca ich stacjonowania.

W środę przed spotkaniem z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie Andrzej Duda mówił już: - To nie jest nazwa bazy wojskowej w sensie fizycznym, tylko to jest nazwa pewnego zbioru działań zwiększających amerykańską obecność militarną w Polsce.

