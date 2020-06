Związek Nauczycielstwa Polskiego bardzo surowo ocenił resort edukacji. Dariusz Piontkowski nie otrzymał promocji do następnej klasy, a jego ministerstwu wytknięto szereg złych, zdaniem związku, działań. Według ZNP minister przerzucił obowiązek zdalnego nauczania i odpowiedzialność za organizację tego procesu na dyrektorów szkół, nauczycieli i samorządy, bardzo często nie konsultując z nimi podejmowanych przez siebie decyzji.

ZNP: Spora grupa młodzieży została wykluczona z procesu edukacyjnego

- Brakło komputerów, brakło internetu szeroko pasmowego i dostępności dla wszystkich uczniów, co powodowało, że część nauczycieli miała ogromnie utrudniony kontakt ze swoimi uczniami - mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP, na konferencji prasowej. Ministerstwu Edukacji Narodowej wytknięto także fakt, że spora grupa została wykluczona z procesu edukacyjnego. Broniarz wskazywał, że wykluczenie dotknęło również młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie zdani byli na pracę rodziców i nauczycieli. Zabrakło wsparcia systemowego ze strony MEN.

Chaos legislacyjny, trudności z dostępnością do sprzętu oraz brak dialogu, który powinien być kluczem do rozwiązywania problemów - to trzy najtrudniejsze sytuacje w edukacji zdalnej, przed którymi stanęły w tym roku polskie szkoły.

Ministerstwo także podsumowało rok szkolny. Ma inne wnioski

Na konferencji 26 czerwca minister edukacji narodowej również podsumował miniony rok szkolny. Podkreślono, że MEN nie zostawił nauczycieli samych z nauczaniem w czasach epidemii koronawirusa. Dariusz Piontkowski zwrócił uwagę, że jego resort przygotował szereg informatorów na temat nauczania zdalnego i bezpieczeństwa danych osobowych. - Te wszystkie działania ministerstwa to był olbrzymi wysiłek, który - mam nadzieję - pomógł nauczycielom w pracy na odległość - powiedział Piontkowski.

Minister podziękował także nauczycielom, zaznaczając, że bez ich zaangażowania i ciężkiej pracy nie udałoby się osiągnąć równie dobrych efektów w kształceniu zdalnym. - Po raz kolejny chcę podziękować nauczycielom za szybką mobilizację, za zapoznanie się z nowoczesnymi komunikatorami i za nawiązanie kontaktu z uczniami - mówił szef MEN.