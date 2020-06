Sejm sprawdzi Mariana Banasia. Najwyższa Izba Kontroli zostanie poddana audytowi

Przeprowadzenie kontroli w Najwyższej Izbie Kontroli, nie rzadziej niż co trzy lata, jest wymogiem ustawowym. Audyt obejmie lata 2017-2019, w tym pierwsze miesiące pełnienia obowiązków prezesa NIK przez Mariana Banasia. Poprzednie kontrole nie wykazywały większych nieprawidłowości.

Sejm zleci audyt w Najwyższej Izbie Kontroli

Według dziennikarzy "Rzeczpospolitej" tegoroczny audyt będzie odbywał się w szczególnym dla władzy kontekście. Po reportażu TVN24, w którym przedstawiono możliwe powiązania Mariana Banasia ze środowiskiem przestępczym, prezes NIK stał się problemem dla partii rządzącej. Jarosław Kaczyński apelował nawet do Mariana Banasia, by sam podał się dymisji. Podobną opinię przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcieli również zmienić Konstytucje, by sejmowa większość kwalifikowana mogła usunąć prezesa NIK z tego stanowiska.

- Marian Banaś wymienił już dyrektorów wszystkich biur odpowiedzialnych za realizację budżetu izby: informatyki, gospodarczego, organizacyjnego i rachunkowości. Niektórych nowo powołanych zdążył już odwołać. A kołowrotek kadrowy często sprzyja powstaniu nieprawidłowości - powiedział dziennikowi informator związany z NIK.

Niedawno prezes NIK Marian Banaś zapowiedział, że skontrolowane zostaną wydatki na przygotowanie wyborów prezydenckich 10 maja, które się nie odbyły. Według początkowych informacji kontrolerzy mają sprawdzić m.in. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Pocztę Polską, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych i resort aktywów państwowych kierowany przez Jacka Sasina.