Duda pytany o plan budowy elektrowni jądrowej w Polsce. "Proponuję, by Trzaskowski nie histeryzował"

Andrzej Duda w "Gościu Wydarzeń" Polsat News był pytany m.in. o swoje spotkanie w USA z Donaldem Trumpem. Padła po nim deklaracja, że Polska i Stany Zjednoczone będą kontynuowały współpracę w zakresie energetyki, a na terenie naszego kraju może zostać wybudowana elektrownia jądrowa. - Na razie trwała dyskusja i zapoznanie się z kwestiami technologicznymi, z firmami, które w USA cokolwiek w tym zakresie oferują, nie ma ich wiele - mówił Duda.

REKLAMA

Zobacz wideo Emilewicz: decyzja ws. elektrowni Ostrołęka jest do podjęcia w ciągu pół roku

Duda o planach budowy elektrowni jądrowej. "Proponowałbym, żeby Trzaskowski nie histeryzował"

Prezydent przekonywał, że sprawa budowy elektrowni jądrowej w Polsce jest na etapie wstępnych ustaleń. - Zaczęły się rozmowy z firmami, natomiast dopiero mają zacząć być prowadzone badania. Do tego trzeba zawrzeć umowę, która w tej chwili jest przedmiotem negocjacji. Również o tej umowie wczoraj rozmawialiśmy z prezydentem Donaldem Trumpem - wskazywał Duda. Został też poproszony o odniesienie się do słów swojego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego, który stwierdził, że "budowa elektrowni jądrowej w Polsce powinna być przedmiotem debaty" i wskazywał, że inwestycja może się zakończyć podobnie do szumnie zapowiadanej budowy elektrowni Ostrołęka C (zgodnie z zapowiedziami ministra Krzysztofa Tchórzewskiego miała być największą elektrownią węglową w historii i działać do końca 2023 roku, spółki energetyczne Enea i Energa podjęły jednak decyzję o zwieszeniu jej finansowania - w międzyczasie pojawiła się też kwestia zastąpienia węgla gazem).

Proponowałbym, żeby pan Trzaskowski nie histeryzował, bo ja rozumiem, że mamy kampanię, ale szkoda, że temat polskiego miksu energetycznego, jest jasny i znany od dawna, bo co najmniej od dwóch lat o tym mówimy

To niedobrze świadczy o tym, żeby nie było wiedzy na ten temat, że taka kwestia w ogóle jest dyskutowana ze Stanami Zjednoczonymi i to już od dwóch lat, pracuje nad tym pan minister Piotr Naimski [pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej - red.]. Niecały rok temu zostało podpisane porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie

- powiedział Duda.

Dziennikarz Polsat News Bogdan Rymanowski dopytywał, czy zawarcie umowy ws. elektrowni atomowej w Polsce to "kwestia miesięcy". - Myślę, że tak. Dopiero wówczas będą mogły się rozpocząć prace badawcze i planistyczne - opowiedział Duda.

- Czyli na razie nie wiemy, gdzie ta elektrownia atomowa będzie w Polsce? - dopytywał Rymanowski.

- Nie jestem w stanie wskazać, gdzie ta elektrownia będzie w Polsce. Na razie są to bardzo wstępne działania, ale rzeczywiście już o tyle skonkretyzowane, że to nie jest tylko nasze zapoznawanie się i ogólne pytanie "czy", tylko już na to ogólne pytanie "czy" padła odpowiedź, że "tak i proponujemy to i to. Ale w związku z tym trzeba zobaczyć, jakie warunki i w którym miejscu w Polsce musiałyby zostać spełnione - dodał urzędujący prezydent.