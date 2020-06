Poseł KO pytał Pocztę Polską o przygotowania do wyborów. Dostał zaczernione dokumenty

Poczta Polska zakryła spore fragmenty dokumentów przesłanych posłowi Koalicji Obywatelskiej Robertowi Kropiwnickiemu, które dotyczyły przygotowania majowych wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. - To jest po prostu zwykła kpina - komentuje Kropiwnicki w rozmowie z TVN24. Spółka tłumaczyła kilka tygodni temu, że informacje na temat przygotowań do obsługi wyborów korespondencyjnych to prawnie chroniona tajemnica.

