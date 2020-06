Wzrost pensji w kancelariach Senatu i Premiera. Od 1 do 1,7 tys. zł w ubiegłym roku

Rok 2020 będzie upływał pod znakiem koronawirusa i co za tym idzie - oszczędzania. Jednak jak udowadnia "Fakt", ubiegły rok był dobry dla urzędników. Dziennik dotarł do dokumentów, z których wynika, że np. w Kancelarii Premiera przeciętne wynagrodzenie wzrosło z 9 tys. do 10 tys. zł.

REKLAMA

Kancelaria tłumaczy, że wzrost był spowodowany nowymi zadaniami dla pracowników, a także wypłatą jednorazowych nagród. Jednocześnie przybyło pracowników kancelarii - ich liczba zwiększyła się z 675 do 692. Razem wydatki na pensje wzrosły o 10 mln zł.

W Kancelarii Senatu podwyżki po 1,7 tys. zł, u prezydenta nagrody rzędu 6,5 tys.

Spore zmiany w płacach wystąpiły także w Kancelarii Senatu, tam w 2019 roku wydano na pensje ponad 60 mln zł (o 6 mln zł więcej niż w 2018). Przeciętna pensja wyniosła ok. 10790 zł, a jak podnosi "Fakt", jest to 1697 zł więcej niż rok wcześniej.

Z kolei w Kancelarii Prezydenta wydano sporo na premie dla pracowników, przeznaczono na to 2,7 mln zł. Dziennik wskazuje, że gdyby przeliczyć to na 413 zatrudnionych w niej osób, to nagroda średnio wyniosłaby około 6,5 tys. zł.