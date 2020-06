Spotkanie Trump-Duda w USA. Amerykańskie media o "nacjonalistycznym prezydencie Polski"

W środę prezydent Andrzej Duda gościł w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmowy obu liderów nie przyniosły wielkiego przełomu. Wspominano głównie podpisane już deklaracje i umowy i dość niejasno zapowiedziano kolejne, dotyczące m.in. energetyki jądrowej czy współpracy przy wynalezieniu szczepionki na koronawirusa. Padła deklaracja o "możliwość zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce". Prezydenci nie szczędzili sobie też wzajemnych pochwał.

REKLAMA

- Nigdy nie mieliśmy lepszych relacji niż teraz. To zaszczyt, że mogę pana tu gościć - mówił prezydent Donald Trump, witając Andrzeja Dudę w Białym Domu.

Zobacz wideo Wspólna konferencja Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Wpadka polskiego prezydenta? [ENG]

Amerykańskie media o wizycie Dudy w USA. "Okazja do wspólnego zdjęcia z Trumpem"

Jeszcze w trakcie konferencji obu przywódców w mediach społecznościowych pojawiały się komentarze mówiące o tym, że wizyta Dudy w USA nie przyniosła żadnych konkretów. W podobnym tonie wypowiadają się też niektórzy amerykańscy dziennikarze. Artykuł opisujący spotkanie w Białym Domu portal CNN zatytułował "Pierwszym gościem Trumpa po pandemii jest nacjonalistyczny polski prezydent". Kevin Liptak sugeruje w nim, że poprzez pierwsze od trzech miesięcy spotkanie z przywódcą innego kraju, Trump chciał udowodnić, że pandemia SARS-CoV-2 słabnie, choć przeczy temu rzeczywistość.

- Nigdy nie mieliśmy lepszych relacji niż teraz. To zaszczyt, że mogę pana tu gościć - mówił prezydent Donald Trump, witając Andrzeja Dudę w Białym Domu. - To zaszczyt i honor, że mogę być tu z panem i jestem pierwszym prezydentem, który odwiedził Biały Dom po lockdownie spowodowanych pandemią koronawirusa - odpowiedział Duda.

Liptak podkreślił też, że Duda i Trump od samego początku darzą się sporą dawką sympatii: "Relacje obu prezydentów - ale też nacjonalistycznych liderów, których poczynania wzbudziły sporo obaw o prawa człowieka czy stan demokracji - zacieśniły się zwłaszcza po wizycie Trumpa w Warszawie w 2017 r.".

CNN przypomniało, że już za kilka dni Dudę czekają wybory prezydenckie, w których ubiega się o reelekcję. Zasugerowano też, że Trump lubi zapraszać do Białego Domu swoich sojuszników tuż przed czekającymi ich wyborami, tym samym udzielając im wsparcia. Trump podobnie postąpił też w przypadku Binjamin Netanjahu i wyborów w Izraelu.

O tym, że termin spotkania prezydentów USA i Polski nie jest przypadkowy, pisze też Michael Crowley z "New York Times". "Na cztery dni przed wyborami w Polsce Trump chciał w dość nieprzyzwoity sposób wesprzeć kampanię bliskiego sojusznika, którego kraj powoli przechyla się w stronę autorytaryzmu" - pisze Crowley. W tym kontekście przypomniał też słowa Trumpa z czwartkowej konferencji: - W Polsce zbliżają się wybory i wierzę, że odniesie on sukces.

"Ta wizyta nie miała jasno ustalonego, oficjalnego celu i trudno nie odnieść wrażenia, że posłużyła polskiemu prezydentowi za okazję do zrobienia sobie wspólnego zdjęcia z Trumpem" - dodaje Crowley.

Amerykańscy żołnierze wycofani z Niemiec trafią do Polski? Brak jasnych deklaracji, Pentagon milczy

Portal Politico ocenia, że wizytę Dudy w Waszyngtonie można potraktować jako "rozczarowanie", bowiem nie udało się podpisać ostatecznej umowy o zwiększeniu liczebności wojsk USA w Polsce.

Brytyjski dziennik "The Independent" zasugerował też, że kwestia obecności amerykańskiej armii w Niemczech miała poróżnić Trumpa i Dudę. Polski prezydent nie chce bowiem, by żołnierze wycofani z Niemiec zostali rozlokowani poza Europą, a o takim rozwiązaniu pisał niedawno dziennik "Wall Street Journal". - Zwróciłem się do prezydenta Trumpa z prośbą, by z Europy sił amerykańskich nie wycofywał, bo bezpieczeństwo kontynentu europejskiego jest dla mnie ważne - mówił w Waszyngtonie Duda.

Wojskowa gazeta "Stars & Stripes" podkreśla, że choć Trump zasugerował w środę, że część żołnierzy wycofanych z Niemiec pozostanie w Europie i trafi m.in. Polski, to przeciw takiemu rozwiązaniu są zarówno demokratyczni, jak i republikańscy kongresmeni. Co więcej, do pewnego momentu o takich planach przywódcy USA nie wiedział Pentagon, który teraz milczy w tej sprawie.