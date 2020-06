Duda spotkał się z Trumpem, Trzaskowski pojechał do bastionu PiS [POLITYCZNE PODSUMOWANIE DNIA]

- W środę Donald Trump spotkał się w Białym Domu z Andrzejem Dudą. Wizyta wywołała falę komentarzy w internecie. "Żadnego konkretu dla Polski", "Wyglądało to tak, jakby Trump nie przywiązywał do tego wagi", czy "Takie słowa nie powinny paść" - to tylko niektóre z nich.

REKLAMA

- Przed spotkaniem z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie odbył się briefing prasowy Andrzeja Dudy. W trakcie konferencji polski prezydent odniósł się do tzw. Fort Trump. - To nie jest nazwa bazy wojskowej w sensie fizycznym, tylko to jest nazwa pewnego zbioru działań zwiększających amerykańską obecność militarną w Polsce - powiedział. W sieci szybko zaczęły pojawiać się komentarze, że w 2018 roku prezydent mówił coś innego.

- W drugiej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski wygrałby z Andrzejem Dudą, a różnica między nimi wynosiłaby 4 punkty procentowe - wynika z sondażu przeprowadzonego dla OKO. Press. Badanie pokazuje też, że kandydat PiS traci poparcie w gminach i miastach do 20 tys. mieszkańców, którym ostatnio partia rządząca obiecała wozy strażackie w zamian za wysoką frekwencję.

- W środę w "Wiadomościach" TVP wyemitowany został materiał Macieja Sawickiego pt. "Przedwyborcza mobilizacja". Został on poświęcony ubiegającemu się o reelekcję Andrzejowi Dudzie. W sieci szybko pojawiły się komentarze, że wyglądał jak spot wyborczy. "Zobaczyłem spot prezydenta Andrzeja Dudy, który nawet nie udawał materiału dziennikarskiego" - napisał Bartek Godusławski z "Dziennika Gazety Prawnej".

Zobacz wideo Czy Trzaskowski otrzyma poparcie całej opozycji, jeśli dostanie się do drugiej tury?

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniło, że wysłano wszystkie pakiety wyborcze do osób głosujących korespondencyjnie za granicą. Resort podkreśla jednocześnie, że głosy odesłane, które trafią do komisji do czasu zakończenia głosowania, także w weekend, zostaną uwzględnione. Tymczasem ambasady RP na całym świecie pokazują zdjęcia pakietów wyborczych, które Polacy odesłali już po oddaniu głosu w wyborach.

- Jarosław Kaczyński spotkał się z młodymi działaczami PiS. "Polska powinna zostać wyspą wolności", a Andrzej Duda stoi na czele "obozu dobrej zmiany", który jest też "obozem wolności" - przekonywał w Lublinie. Prezes PiS na ostatniej prostej kampanii prezydenckiej udzielił po raz kolejny poparcia urzędującemu prezydentowi.

- Zwolennicy Andrzeja Dudy chcieli zakłócić wiec Rafała Trzaskowskiego w bastionie PiS - w Dębicy na Podkarpaciu. "Won! Jedyny prezydent!" - krzyczano. Doszło też do przepychanek, musiała interweniować policja.

- Z kolei podczas spotkania wyborczego w Rzeszowie Trzaskowski odniósł się do wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego na Forum Młodych PiS. - Wielu zastanawiało się, co ja mam powiedzieć o prezesie Kaczyńskim, który dzisiaj wystąpił. Zadałem to pytanie młodym ludziom i oni powiedzieli: po prostu niech pan o nim nie mówi - powiedział kandydat na prezydenta.

- Prokuratura postawiła zarzuty po zeszłorocznej gali Mr Gay Poland. Marek M., który podczas tańca miał symulować podcięcie gardła lalce z podobizną arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, ma odpowiedzieć za publiczne nawoływanie do zabójstwa duchownego i do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Zarzuty dotyczą także znieważenia wyznawców Kościoła katolickiego. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, grozi mu więzienie.

- Zażalenie komitetu wyborczego Andrzeja Dudy zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. To kończy wątek procesu w trybie wyborczym przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu - nie musi sprostować słów o "milionie bezrobotnych".

- Krzysztof Skiba za pośrednictwem swojego oficjalnego profilu na Facebooku poinformował, że sprawa prowadzona przez Sąd Okręgowy w Warszawie dotycząca pomówienia Jacka Kurskiego, zakończyła się zwycięstwem muzyka.

- Co stanowi o sile Andrzeja Dudy jako prezydenta? Witold Waszczykowski w RMF FM stwierdził, że jeszcze pięć lat temu Polska była "członkiem klasy B" w NATO, a za prezydentury Dudy zmieniło się to diametralnie.