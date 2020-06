Zdjęcie ze spotkania w Białym Domu nawiązaniem do wpadki z 2018 r.? Duda i Trump zamienili się rolami

Po wizycie Andrzeja Dudy w Białym Domu media społecznościowe obiegło zdjęcie, na którym widać polskiego prezydenta podpisującego deklarację o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Obok niego stoi Donald Trump. Komentatorzy dopatrują się nawiązań do sytuacji sprzed dwóch lat - wówczas to Andrzej Duda stał przy Donaldzie Trumpie podczas podpisywania deklaracji o partnerstwie strategicznym, co uznano za dyplomatyczną wpadkę.

REKLAMA