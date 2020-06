Jeśli Trzaskowski może wygrać, to właśnie teraz. Nim wygaśnie entuzjazm i pojawią się kolejne wpadki

Zobacz nagranie. TVP kontra Trzaskowski. Tak przedstawia go telewizja publiczna:

Forma kampanii Trzaskowskiego opiera się na jego talencie do przemawiania. Prezentuje on zupełnie nową jakość po mającej problemy z czytaniem z promptera Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. W obozie PO nie ma dziś lepszego trybuna ani polityka któremu bliżej do "formatu prezydenckiego". Kandydat jeździ więc po Polsce z gorącymi przemówieniami, ale tylko ze strzępami programu.

Emanacja sondaży

PO wyciągnęła wnioski z kampanijnego blamażu Kidawy-Błońskiej i bezceremonialnie, ale przede wszystkim skutecznie, zastąpiła ją najlepszym możliwym kandydatem. Wierchuszka partii zajrzała w sondaże i wskazała osobę z najwyższym słupkiem. Proste.

Treść kampanii i przemówień Trzaskowskiego też wygląda na prostą emanację sondaży. Można zżymać się na politykę sondażową, ale jej stosowanie pokazuje, że Platforma nie jest dogmatyczna i są na niej pokłady zdrowego rozsądku, a szefostwo partii nie zatraciło instynktu przetrwania.

Już samo jego hasło "Silny prezydent, wspólna Polska" to odpowiedź na społeczne odczucia. Andrzej Duda jest postrzegany jako słaby prezydent, bo zależny od PiS - Trzaskowski chce być więc "silny". Polacy psioczą na wojnę polsko-polską? Trzaskowski chce więc "wspólnej Polski". Z kolei "Mamy dość" - to Trzaskowski pewnie częściej sam powtarza, niż słyszy - odwołuje się do całego elektoratu antyPiS, którego jest więcej niż wyborców PiS. Te narracje są uderzająco proste, ale i trafnie wybrane.

Model dla metropolii

Rafał Trzaskowski jest modelowym kandydatem, z którym identyfikować mogą się mieszkańcy dużych miast: w średnim wieku, świetnie wykształcony, swobodny, obyty w świecie, liberalny. Domeną Trzaskowskiego zawsze była jednak polityka zagraniczna, a ona jest już odległa każdemu masowemu wyborcy.

Dziś Trzaskowski jest samorządowcem, prezydentem Warszawy, choć sam nie był entuzjastą startu na to stanowisko, i ma w obowiązkach zajmowanie się cenami wywozu śmieci, przejściami dla pieszych, miejscami w żłobkach i tysiącem innych spraw. Jego rządy w stolicy są reaktywne, a po 12-latach Hanny Gronkiewicz-Waltz nie widać żadnej nowej jakości w Ratuszu. Jego prezydentura Warszawy, choć wciąż na rozbiegu (trwa dopiero 1,5 roku), nie jest błyskotliwa, a przeciętnie oceniana jest nawet w samej PO.

Rafał Trzaskowski nie był też entuzjastą własnego startu na prezydenta Polski i partyjna wierchuszka musiała go do tego namawiać. Małgorzata Trzaskowska, żona kandydata, opisywała w "Dzienniku Zachodnim", że po podjęciu decyzji siedzieli w ciszy przy stole, a Rafał powiedział, że "czuje się jak amerykański farmer w bunkrze pod domem i czuje już drgania tornada, które nadchodzi".

Wyjść poza rogatki metropolii

Tym bunkrem są w istocie Warszawa i inne duże miasta. W stolicy, Trójmieście czy Wrocławiu Trzaskowski może się czuć bezpiecznie i liczyć na wygraną w każdych warunkach, bo metropoliom PiS jest kulturowo obce. By myśleć o wygranej, Trzaskowski musi przyciągnąć jednak też wyborców z Polski prowincjonalnej.

W Polsce 60 proc. osób mieszka w miastach, a 40 proc. na wsi, ale ok. ¾ wyborców pochodzi ze wsi lub małych miast (do 20 tys. mieszkańców). Jeśli Trzaskowski marzy o prezydenturze, to powinien choć trochę zmienić geografię polityczną Polski, która oddaje duże miasta PO, a prowincję PiS-owi.

Proste metody Trzaskowskiego

Trzaskowski stosuje proste metody. Mówi to, co jest w Polsce powiatowej jest oczywiste.

Wyborcy są zadowoleni z polityki społecznej PiS? Trzaskowski kontynuuje narrację PO, że "nic co dane nie będzie zabrane".

Wyborcy biorą 500+ i są zadowoleni z tego? Trzaskowski popiera 500+ i nie mówi o jego okrawaniu. Wcześniej jednak przekonywał, że trzeba - takiego słowa używał - "rozdawnictwo" zmienić w myśl zasady, że "musisz być aktywnym uczestnikiem rynku pracy, żeby dostawać 500+". Podkreślał też parę lat temu, że "ludzie bogatsi nie powinni tych pieniędzy dostawać i tu musi być rozmowa o kryterium dochodowym". Dziś nie ma mowy o żadnym niuansowaniu, bo 500+ to - cytując Trzaskowskiego z aktualnej kampanii - "filar naszej polityki społecznej". I kropka.

Wyborcy cenią sobie wiek emerytalny w wysokości 60 dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? Trzaskowski mówi, że zawetuj każdą ustawę, która będzie chciała podwyższyć wiek emerytalny. Nim jednak złożył tę deklarację, to dwa razy się pomylił, bo nie pamiętał, że 4 lata temu był posłem i że głosował nad ustawą o obniżeniu wieku emerytalnego. A głosował "przeciw". Ta wpadka jest póki co największą. Pokazuje ona, że tak przyziemne sprawy jak wiek emerytalny nigdy nie były w centrum jego zainteresowania. Trzaskowski w istocie dał w ten sposób ostrą amunicję do ręki sztabowcom Andrzeja Dudy, a ten ochrzcił kandydata PO "pieszczochem warszawskich salonów", który nie pamiętał, że w ogóle głosował nad ważną dla masy ludzi sprawą.

Trzeba jednak oddać Trzaskowskiemu i jego sztabowi, że momentalnie się zreflektowali i naprawiali błąd, by minimalizować straty. Sam Trzaskowski z otwartą przyłbicą przyznał po paru godzinach, że w 2016 r. faktycznie było głosowanie nad obniżeniem wieku emerytalnego i wtedy zagłosował "przeciw". - Powiem jedno: umiem wyciągać wnioski i słuchać obywateli - podkreślił. To jest wartość: prosta komunikacja - nie kluczy, ale mówi wprost.

Polska parafialna boi się "ideologii LGBT"? Rafał Trzaskowski broni się więc, by nie wypowiadać nawet tego akronimu. I to mimo że osobiście jako prezydent Warszawy podpisał "Kartę LGBT+". Podpisał ją kierując się - tak jak je rozumie - dobrem ludzi, mimo że był to polityczny błąd wykorzystywany potem przez PiS. Podpisał ją, ale de facto jej nie realizuje. Żadnej przemyślanej strategii w tym postępowaniu nie było. Miał dobrą intencję, ale zabrakło determinacji do działania. Dał amunicję PiS-owi, a lewicy i tak się naraził biernością.

Unikanie tematu LGBT w kampanii ogólnopolskiej nie dziwi, bo PO robiła przy okazji poprzedniej kampanii badania i wniosek był prosty: ludzie często kojarzą LGBT m.in. z walką z Kościołem. Sam Trzaskowski choć jeszcze dwa lata temu wprost mówił - ale do liberalnych warszawiaków - że "bardzo by chciał być pierwszym prezydentem Warszawy, który mógłby udzielić ślubu parze homoseksualnej", tak teraz poprzestaje na akceptacji dla związków partnerskich. Rzeczą oczywistą jest, że równość małżeńska, która staje się faktem w kolejnych państwach Europy, jest mu bliska, ale słowa o tym Trzaskowski nie wypowie. Kluczem są sondaże, bo z nich wynika jasno, że Polacy nie chcą małżeństw jednopłciowych ani prawa do adopcji dzieci.

Ludzie psioczą na wojnę polsko-polską? Trzaskowski mówi o "nowej polityce". Tu cytat. - Ja na samym wstępie kampanii wyborczej powiedziałem, że dzisiaj potrzebna jest nowa polityka. Nowa polityka polega na tym, żeby wyciągać wnioski z tego, co się robiło dobrze, ale również wyciągać wnioski z tego, co się robiło źle, żeby być w stanie przyznać, że pod wpływem rozmów z ludźmi podejmuje się decyzje i czasami dochodzi do innych wniosków. To jest prawdziwa nowa polityka - słuchanie ludzi - mówił w Białymstoku.

To zestaw banałów. Jeśli "nowa polityka" polegać ma na tym, że się słucha, co mówią ludzie, to jest to idea na miarę odkrywania Ameryki w XXI wieku. Ale jednak wypowiadanie takich oczywistości zaspokaja jakieś oczekiwanie społeczne. Zresztą na tle innych polityków PO to Trzaskowski miał odwagę, aby mówić, że jego partia grzeszyła społeczną głuchotą i arogancją.

Z kolei wykonywanie ukłonów wobec wyborców PiS jest sposobem na ich demobilizowanie. Temu służą takie konkretne zabiegi jak - nazwijmy go tak - "list do braci PiSowców", w którym Trzaskowski pisze o braterstwie. Albo deklarowanie dumy z prezydenta Lecha Kaczyńskiego za to, poleciał do Tbilisi, aby bronić Gruzji przed rosyjską inwazją. A także obiecywanie ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie (dopiero po wyborach).

Prowincja postrzega Trzaskowskiego jak salonowca z Warszawy? Trzaskowski chce odczarować swój wizerunek "warszawskiego panicza", który jest wtłaczany wyborcom przez PiS. Podobny problem miała Małgorzata Kidawa-Błońska, która uchodziła za arystokratkę, kulturalną ciotkę z Warszawy, daleką od codzienności zwykłego człowieka. Póki co takie przyklejanie Trzaskowskiemu gęby jaśniepana nie udaje się sztabowi PiS. TVP ośmiesza się kolejnymi podchodami pod kandydata PO - jak choćby z pytaniami o ceny jabłek. Trzaskowski wyciągnął też naukę z dawnych błędów i już nie pozwala sobie na narcystyczne wywody dowodzące szerokości własnych horyzontów.

Dziś sztab Trzaskowskiego nie publikuje egzaltowanych wpisów na FB. Rozsiewa ludyczny spot, który nie pokazuje Trzaskowskiego jako inteligenta zafascynowanego panteizmem Barucha Spinozy, a mieszkającego w bloku warszawiaka, który chadza na bazarek po swoje ulubione jabłka, pospolite ligole.

Krótka kampania sprzyja Trzaskowskiemu. Jeśli może on wygrać wybory prezydenckie, to tylko w blitzkriegu - kampanii błyskawicznej - a nie w kampanii-maratonie. Właśnie teraz. Im dłuższa kampania, tym entuzjazm wokół kandydatury Trzaskowskiego by gasł, a dystans Trzaskowskiego do zwykłych spraw - jak choćby ws. wieku emerytalnego - by się uwidaczniał i stawał jaskrawy. Nieprzypadkowo sztab PO wcale nie prze do debat telewizyjnych (w TVP wypadł zresztą przeciętnie). Kandydat PO nie jest bowiem silnie osadzony w krajowej polityce, ale międzynarodowej - a ta ludzi niespecjalnie interesuje, chyba że jest największego kalibru lub wprost wpływa na ich życie.

Przykład długiej kampanii samorządowej w Warszawie pokazał, że w maratonie Trzaskowski nie czuje się dobrze. Wówczas wygrał bez kłopotu, bo w Warszawie po prostu musiał zwyciężyć, ale nie był skłonny, by w kampanii gryźć trawę.

Trzaskowski ma też szczęście, bo w tym roku odwołano Paradę Równości w Warszawie. Nie miał więc dylematu, czy w niej iść i jaki znaleźć pretekst, by jednak nie. TVP miałaby dzięki Paradzie świeże obrazki, by mówić o złowrogiej "ideologii LGBT" i z pewnością znalazłaby kadry tak obrazoburcze dla konserwatywnego wyborcy jak parodia mszy albo kolejne wynurzenia przypadkowych ludzi o wymieraniu "starych ku… głosujących na PiS". Przez epidemię koronawirusa nic takiego się w kampanii nie zdarzy.

Dziś wszystkie sondaże pokazują, że w II turze zmierzy się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Wszystkie też mówią, że różnice między nimi są minimalne. Sztabowcy Dudy liczą na to, że prezydent jest w tych badaniach niedoszacowany, a poparcie dla Dudy utajone - że wygraną da mu "milcząca większość" na co dzień stroniąca od polityki. Podobnie jak okazałą wygraną Trzaskowskiemu w samej Warszawie też dali milczący wyborcy, choć sondaże mówiły, że różnice są mniejsze niż w rzeczywistości.