Kolejny materiał "Wiadomości" TVP o Trzaskowskim. "Ma problemy z formułowaniem myśli po polsku"

We wtorek "Wiadomości" wyemitowały materiał autorstwa Konrada Węża zatytułowany "Kampania arogancji kandydata Platformy". Odniesiono się w nim do rozmowy Rafała Trzaskowskiego z mężczyzną, który twierdził, że pochodzi z USA. Polityk powiedział mu wówczas, że "musi przyłożyć się do nauki", bo nie brzmi jak Amerykanin. - Według wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej nieczysty angielski akcent to wystarczający powód do publicznej krytyki - mówi dziennikarz TVP.

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

