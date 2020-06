Witold Waszczykowski: Należy się cieszyć, że Donald Trump poszukuje wsparcia ze strony Andrzeja Dudy

Dziś wieczorem prezydent Andrzej Duda udaje się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. W środę 24 czerwca spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, wizytując w Waszyngtonie. Przywódcy mają rozmawiać między innymi o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Europoseł PiS Witold Waszczykowski ocenił na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia, że Polska i USA mają wiele wspólnych interesów, m.in. w kwestii bezpieczeństwa. Wskazał, że decyzje o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w naszym regionie podjęła jeszcze administracja Baracka Obamy, a Donald Trump kontynuuje tę politykę.

REKLAMA

- Barack Obama w 2016 roku doszedł do wniosku, że reset z Rosją jest niekorzystny dla interesów i bezpieczeństwa NATO i amerykańskich. To on podjął decyzję o odblokowaniu budowy tarczy antyrakietowej, o wsparciu decyzji NATO o rozmieszczeniu sił Sojuszu na flance wschodniej, o wysłaniu ciężkiej brygady amerykańskiej. Wszystkie te decyzje Baracka Obamy były na szczęście realizowane przez Donalda Trumpa - mówił Witold Waszczykowski.

Zobacz wideo Prezydent spotka się z Trumpem. Siemoniak: Duda ryzykuje bardzo dużo z polskiego interesu

Witold Waszczykowski o "festiwalu drwin" z wizyty Andrzeja Dudy w USA

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że opozycja i media, które nie są przychylne rządowi Zjednoczonej Prawicy, krytykują spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, bo chcą umniejszyć jego wagę. Stwierdził, że mamy dziś do czynienia z "festiwalem drwin" związanych z tym tematem.

- Należy się cieszyć, że kiedy wychodzimy z pandemii, kiedy cały świat szuka możliwości, wszystkich instrumentów, programów pomocowych, jak wydostać się z kryzysu gospodarczego i z pewnych zawirowań politycznych, które zostały wywołane pandemią, amerykański prezydent poszukuje rady, wsparcia ze strony polskiego prezydenta Andrzeja Dudy - ocenił były minister spraw zagranicznych.

Witold Waszczykowski stwierdził, że wizyta prezydenta Polski w Stanach Zjednoczonych wpisuje się w kontekst wychodzenia z kryzysu spowodowanego koronawirusem.

Marcin Kierwiński: Mam nadzieję, że to będzie pożegnalna wizyta

W niedzielę 21 czerwca wizytę Andrzeja Dudy w USA komentował m.in. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Polityk wyraził nadzieję, że urzędujący prezydent jedzie do Stanów Zjednoczonych w celach pożegnalnych.

- Mam nadzieję, że to będzie pożegnalna wizyta prezydenta Dudy, że on w ten sposób żegna się z oficjalnymi wizytami jako prezydent Rzeczypospolitej. Czy robi na mnie wrażenie? Każde spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych jest ważne. Mam tylko nadzieję, że na tę słitfocię z prezydentem Trumpem my Polacy nie będziemy musieli płacić przez wiele lat - mówił Kierwiński.