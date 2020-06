Mateusz Morawiecki zastępcą Jarosława Kaczyńskiego? Jesienią wewnętrzne wybory w partii

Prawo i Sprawiedliwość szykuje się na gruntowne zmiany w szeregach partii. Wśród głównych zamierzeń prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest wymiana kierownictwa oraz szefów okręgów. Jak informuje "Super Express" najważniejsza reorganizacja odbędzie się na stanowisku wiceprezesa partii PiS. Głównym kandydatem na jedno z miejsc jest premier Mateusz Morawiecki.

- Wzmocnienie premiera w PiS to wzmocnienie Jarosława Kaczyńskiego. To również sygnał, kto będzie najpoważniejszym kandydatem w przyszłości do objęcia przywództwa w PiS po Jarosławie - poinformował "Super Express".

Zobacz wideo Mateusz Morawiecki: Musimy dalej ograniczać dystans społeczny

Mateusz Morawiecki zastępcą Jarosława Kaczyńskiego. Czego potrzebuje prezes partii?

W liście skierowanym do członków partii, prezes Jarosław Kaczyński oznajmił, jakie warunki muszą być spełnione, aby zmiany w kierownictwie mogły się odbyć. Zaznaczając jednocześnie konieczność modernizacji struktur partii.

Zmiany są potrzebne w wielu dziedzinach. Potrzeba ich również w naszych szeregach. Ale podstawowym, koniecznym warunkiem, który musimy spełnić, by do tych zmian doprowadzić, jest wygranie wyborów

- zaakcentował w liście Jarosław Kaczyński.

Obecnie stanowisko wiceprezesów partii zajmują Beata Szydło (57 l.), Joachim Brudziński (52 l.), Adam Lipiński (64 l.), Mariusz Błaszczak (51 l.), Antoni Macierewicz (72 l.) i Mariusz Kamiński (55 l.). Nie jest powiedziane, kogo zastąpiłby Mateusz Morawiecki oraz ilu aktualnych wiceprezesów pozostanie na swoim stanowisku.

"Być może szef rządu zastąpi wiceprezesa Adama Lipińskiego, który powoli wycofuje się najpewniej z politycznej aktywności. Kaczyński ma duże zaufanie do Mateusza Morawieckiego. To premier jest w tej chwili gwarantem wyjścia PiS poza nasz twardy elektorat. To może być też namaszczenie Morawieckiego na przyszłego lidera PiS" - cytuje nieoficjalne źródło "Super Express".

Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje zmian. Co może zmienić premier Morawiecki?

Jak donoszą media, wewnątrz partii panuje napięta sytuacja. Dwoje wiceprezesów partii postanowiło poprzeć pomysł byłego prezesa TVP, Jacka Kurskiego, który zażądał odsunięcia premiera Mateusza Morawieckiego od kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. Zdaniem prof. Kazimierza Kika, którego cytuje "SE", zmiany w partii mogą wzmocnić jej pozycję na arenie politycznej.