Poranna Rozmowa Gazeta.pl. Kierwiński: Kandydaci opozycyjni powinni poprzeć w II turze tego, który się tam znajdzie

Do wyborów prezydenckich 2020 zostało zaledwie kilka dni, to ostatnie chwile dla kandydatów, by przekonać Polki i Polaków do swoich programów. Właśnie o program w Porannej Rozmowie Gazeta.pl był pytany Marcin Kierwiński, poseł KO. Jak przekonywał, Rafał Trzaskowski i jego otoczenie muszą "zostawić" kilka haseł na drugą turę.

Jednocześnie Kierwiński zapewniał Łukasza Rogojsza, że ostatnie ataki Roberta Biedronia skierowane wobec Trzaskowskiego, tak naprawdę szkodzą temu pierwszemu. Zresztą poseł wyraził opinię, że w razie II tury, to opozycyjni kandydaci powinni poprzeć tego przedstawiciela opozycji, który do niej awansuje. - Wszyscy kandydaci opozycyjni powinni poprzeć w drugiej turze tego, który się tam znajdzie - mówił.

Niedawno ukazał się nawet sondaż United Survey dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", w którym w II turze wyborów Trzaskowski pokonałby urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę. Oczywiście pod warunkiem, że obydwaj trafiliby do drugiej tury. Wtedy 46,9 proc. głosów trafiłoby do Trzaskowskiego, a 45,8 proc. do Dudy.