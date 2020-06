Antoni Macierewicz na Podkarpaciu: Rafał Trzaskowski patronuje wychowaniu dzieci w pedofilii

Antoni Macierewicz spotkał się z mieszkańcami Hyżnego w niedzielę 21 czerwca. Na spotkaniu z nim byli obecni m.in. wojewoda Ewa Leniart i senator PiS Stanisław Ożóg, a całe wydarzenie relacjonowały na żywo lokalne media.

Antoni Macierewicz: Bezrobocie praktycznie zniknęło, a TVP wreszcie pokazuje prawdę

Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej zachwalał urzędującego prezydenta. Stwierdził m.in. że dzięki polityce Zjednoczonej Prawicy i Andrzeja Dudy bezrobocie "praktycznie zniknęło", a program 500 plus poprawił sytuację zwykłych ludzi. Chwalił także zmiany w telewizji publicznej, oceniając, że "TVP wreszcie pokazuje prawdziwą Polskę, pokazuje małe miasta i miasteczka, a nie Polskę oligarchów".

Antoni Macierewicz zapewniał także, że urzędujący prezydent chce budować Polskę "silną i suwerenną", czego przykładem ma być Centralny Port Komunikacyjny.

- Prezydent Andrzej Duda chce wybudować Centralny Port Lotniczy - centrum komunikacyjne na całą Eurazję, od Lizbony po Władywostok. Centrum, które da pracę wielu ludziom. A z telewizji i od innego kandydata dowiadujemy się, że nie ma sensu budować tego centrum. Jest przecież lotnisko w Berlinie!

Były szef MON: Trzaskowski chce, żeby wychowanie w pedofilii było obowiązkiem samorządu

Nie obyło się bez bardziej bezpośrednich ataków na Rafała Trzaskowskiego. Zapytany o to, jakie zagrożenie stanowi wygrana któregoś z kontrkandydatów Andrzeja Dudy, Antoni Macierewicz stwierdził, że "jest wielki problem związany z kształtowaniem naszej przyszłości, czyli wychowaniem polskich dzieci".

- Przecież nie przypadkiem on (Rafał Trzaskowski - przyp. red.) podpisał i stara się upowszechnić kartę LGBT. Nie wiem, jak się to nazywa LBGT? Czasami mylę te literki, ale mam nadzieję, że nie macie państwo o to pretensji i wiemy mniej więcej, w czym rzecz. W związku z tym to jest, no trzeba sobie tu jasno powiedzieć, to jest wielka reklama i promocja pedofilii - mówił były szef MON.

Antoni Macierewicz stwierdził, że "ci sami ludzie, którzy udają oburzenie i mówią, jakim to strasznym przestępstwem jest pedofilia, równocześnie chcą dokumentacji i sposobu działania wobec młodzieży, które po prostu mają na celu wychowanie w pedofilii uczynić obowiązkiem samorządu".

- Pan Trzaskowski temu patronuje, on to wspiera! Jeszcze ośmiela się atakować prezydenta Andrzeja Dudę, którego jednym z największych osiągnięć jest Karta Rodziny. Jeżeli pozwolimy na wychowanie polskiej młodzieży według tego, co chce pan Trzaskowski, to nie będzie narodu polskiego! Ludzie będą narażeni nieustannie na najróżnorodniejsze ataki, problemy niszczące rodzinę, rozwalające możliwość rozwoju społecznego i narodowego. Jeżeli wychowamy ludzi według Karty Rodziny, którą prezydent Andrzej Duda podpisał, to jest szansa wzmocnienia siły narodu polskiego, który będzie wtedy rozumiał i gospodarkę, i obronność, i politykę międzynarodową, wszystkie inne rzeczy - perorował Macierewicz.

Były szef MON stwierdził także, że jesteśmy dziś "pod atakiem na istotę człowieczeństwa".

- Ile tam wymyślono tych płci? 30? Czy ileś? Przepraszam najmocniej, nie jestem w tej sprawie tak biegły. To powoduje u nas uśmiech, ale to jest część świadomego z premedytacją, z planem, zapasami finansowymi i ukształtowanymi zespołami ludzkimi, realizowany plan! - przestrzegał Macierewicz.