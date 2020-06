Lekarze piszą do Dudy ws. zmian w kodeksie. "Próba ukrytego zaostrzenia odpowiedzialności za błędy medyczne"

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, by ten wstrzymał wejście w życie nowelizacji art. 37a kodeksu karnego. Według Andrzeja Matyi jest to "kolejna już próba ukrytego zaostrzenia odpowiedzialności karnej lekarzy i lekarzy dentystów za tzw. błędy medyczne".

