Wyzwiska i ataki na młodych aktywistów na wiecach Dudy. Zgłoszono m.in. napaść seksualną

W kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi temat kryzysu klimatycznego nie wybrzmiewa głośno - i to starają się zmienić aktywiści i aktywistki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (MSK). Młodzież pojawia się na wiecach i spotkaniach kandydatów z transparentami i pytaniami o politykę klimatyczną. Na kilku kolejnych spotkaniach z prezydentem Andrzejem Dudą jego zwolennicy atakowali, zarówno werbalnie, jak i fizycznie młodzieżowych aktywistów.

Jak pisze MSK, młodzi ludzie zdecydowali się brać udział w wiecach kandydatów "w celu zwrócenia ich uwagi na kwestię katastrofy klimatycznej". Na większości z nich spotkali się z "szacunkiem i zrozumieniem", ale "podczas trzech wieców wyborczych urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy (w Opolu, Białymstoku i Krakowie), pomimo zabezpieczenia policji i ochrony, nasi aktywiści i aktywistki zostali opluci, zwyzywani, pobici, a ich transparenty porwane". "Jedna z naszych aktywistek doświadczyła także napaści seksualnej ze strony uczestnika wydarzenia" - piszą.

Zwracają uwagę, że te sytuacje działy się kilkadziesiąt metrów od przemawiającego prezydenta Polski, a pomimo oświadczenia z prośbą o przeprosiny, młodzież dotąd nie doczekała się "żadnej reakcji ze sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy ani ze strony samej głowy państwa". Wysłaliśmy do sztabu KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy zapytanie ws. opisywanych przez MSK sytuacji i czekamy na odpowiedź.

Ataki skomentował za to poseł Lewicy Andrzej Rozenek. "Panie prezydencie Duda - jest sprawa. Proszę zaapelować do swoich zwolenników, żeby nie atakowali MSK. Ci młodzi ludzie są zatroskani przyszłością ludzkości, swoją przyszłością. Nie robią nic złego, zadają pytania. Zamiast ich bić, należy ich wysłuchać i uszanować!" - napisał.

Młodzi aktywiści szarpani, kopani. Na policję zgłoszono napaść seksualną

Do pierwszego ataku na aktywistów doszło na spotkaniu w Opolu 13 czerwca. MSK zaznacza, że sześcioro aktywistów uczestniczyło w konwencji "w sposób pokojowy i nieagresywny" i mieli ze sobą tylko jeden transparent o treści: "A co z klimatem?". Tymczasem inni uczestnicy spotkania zasłaniali ich, szarpali, a młoda aktywistka została uderzona łokciem w twarz - opisują. Transparent wyrwano i rzucono na ziemię. "Co istotne, wielokrotnie podobne incydenty zgłaszane były obecnym na wydarzeniu jednostkom policji, ale ani razu nie podjęto działań na czas lub takich, które by im zapobiegały" - piszą.

Zdarzenia ze spotkania z Dudą w Białymstoku 20 czerwca opisują jako jeszcze gorsze i "przerażające":

"Ludzie z kartkami 'Duda 2020' próbowali nam wyrwać baner, opluwali nas, wyzywali od komunistów, bachorów, smarkaczy. W pewnym momencie musiała zareagować policja, która stała już z nami przez resztę wydarzenia, jednak to nie przeszkodziło zwolennikom Dudy ciągle nas obrażać. Kontynuowano wyzywanie nas od 'komunistów, brudasów, ped*łów, dziadów, chamów, debili, gówniarzy, smarkaczy', słyszeliśmy teksty: 'wypier*alać stąd', 'nie ma tu dla was wstępu'.

Co więcej - jak piszą członkowie MSK - jedna z młodych aktywistek padła ofiarą ataku seksualnego. Sprawa została zgłoszona na policję.

Nasze aktywistki były obrzucane mnóstwem komentarzy o podtekście seksualnym. Do jednej z nich podszedł mężczyzna, który mówiąc: 'jak masz taką bluzkę, to możesz w ogóle ją ściągnąć', podniósł ją do góry i podciągnął jej bluzkę, odsłaniając nagą pierś.

Dzień później, na wiecu Andrzeja Dudy w Krakowie tamtejsi aktywiści i aktywistki kolejny raz zostali wulgarnie zwyzywani przez zwolenników prezydenta. Opisują, że ponownie wyrwano im transparent, a także uderzono drzewcami od flag narodowych. "Zauważywszy te działania, ochrona zareagowała, lecz podjęte działania nie były wystarczające i nie powstrzymały dalszego rozwoju przemocy, po pewnym czasie agresja skierowana wobec aktywistów zaczęła być ignorowana" - piszą.

Młodzież podkreśla, że MSK jest ruchem apartyjnym. "Pojawiliśmy się również wielokrotnie z podobnymi transparentami na zgromadzeniach wyborczych innych kandydatów, jednak nigdzie poza wiecami Andrzeja Dudy nie spotkaliśmy się z podobnym poziomem agresji oraz przemocy słownej i fizycznej wobec naszych aktywistów i aktywistek" - opisują. Jak oceniają, agresja wobec nich pokazuje, że zmiany klimatu "są w Polsce nadal tematem tabu", a "politycy nie mają odwagi mówić głośno, o tym co nas czeka".