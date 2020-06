Patryk Jaki przekonywał, że "przestępczości pospolitej już prawie nie ma". Mamy dane policji

Europoseł Patryk Jaki uczestniczy w spotkaniach z wyborcami, podczas których namawia do głosowania w nadchodzących wyborach na kandydata Zjednoczonej Prawicy prezydenta Andrzeja Dudę.

W trakcie niedzielnego spotkania w Kielcach Jaki, mówiąc o sukcesach obozu władzy, przekonywał, że "każdego roku przestępczość w Polsce spada, we wszystkich siedmiu najważniejszych kategoriach".

Z kolei w sobotę w Nowym Sączu stwierdził, że w trakcie rządów PiS "przestępczość spada co roku na łeb na szyję". - Przestępczości pospolitej już prawie nie ma w Polsce, można powiedzieć - dodał.

Policja. Przestępczość w Polsce

Wbrew temu, co mówił Patryk Jaki, w przypadku siedmiu kategorii przestępstw (bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze, uszkodzenie mienia) w ostatnim czasie doszło do wzrostu. W 2019 r. takich przestępstw stwierdzono ponad 227,4 tys., rok wcześniej - 221,3 tys., co oznacza wzrost o ponad 6 tys.

Do spadków w tych kategoriach rzeczywiście dochodziło, ale w poprzednich latach. W 2017 r. odnotowano ich 232,5 tys., w 2016 r. - 269,2 tys., a w 2015 r. - 301,6 tys.

Z innych danych (kategoria "przestępstwa ogółem") wynika, że przestępczość w latach 2017-2019 wzrastała. W 2019 r. stwierdzono 796,5 tys. przestępstw, blisko 30 tys. więcej niż w 2018 r. (768 tys.). W 2017 r. odnotowano ich łącznie 753,9 tys., w 2016 r. - 748,4 tys., a w 2015 r. - 799,7 tys.