Sztab Andrzeja Dudy odwoła się od orzeczenia sądu ws. Trzaskowskiego. "Kompletnie się nie zgadzamy"

Krzysztof Sobolewski w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformował, że sztab Andrzeja Dudy z pewnością będzie się odwoływać od orzeczenia sądu ws. pozwu wobec Rafała Trzaskowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Spot wyborczy Rafała Trzaskowskiego "Mój Dom"

Sobolewski: Sztab Dudy złoży odwołanie od orzeczenia sądu ws. Trzaskowskiego

- Oczywiście jako sztab kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy składamy odwołanie od orzeczenia, z którym się kompletnie nie zgadzamy - powiedział, odnosząc się do decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie. Zgodnie z poniedziałkowym orzeczeniem Trzaskowski nie musi prostować swojej wypowiedzi o tym, że prawie milion osób straciło pracę. Sąd stwierdził, że wypowiedź jest co najwyżej nieprecyzyjna, a nie nieprawdziwa. Chodziło o sformułowanie: "Dzisiaj w Polsce prawie milion osób straciło pracę. I też pytam pana prezydenta: dlaczego nie stoi pan przy wszystkich tych, których rząd pozostawił samym sobie? Co pan zrobił dla tych wszystkich, którzy dzisiaj tracą pracę?".

Sztab Dudy ma 24 godziny na złożenie odwołania do sądu apelacyjnego. Sąd drugiej instancji także rozpozna sprawę w ciągu 24 godzin, a jego postanowienie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

"Wygraliśmy z PiS w sądzie. Kłamstwo przegrało. Prawda zwyciężyła. Najwyższa pora, żeby PiS przeprosił i zajął się problemem, a nie pozwami" - skomentował z kolei Cezary Tomczyk ze sztabu kandydata KO. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed siedzibą PiS dodał, że politycy PiS faktycznie mieli rację mówiąc, że milion bezrobotnych to "pewna nieścisłość". - I dzisiaj chcę się z tym zgodzić. To nie jest milion, a dokładnie 1 011 718 osób bezrobotnych - powiedział Cezary Tomczyk. - Dzięki temu, co robi PiS w sprawie pozwu wyborczego, możemy jasno powiedzieć Polakom, jaki jest problem bezrobocia - dodał polityk.