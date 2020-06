"Wiadomości" TVP powiększyły wiec Dudy o protestujących. Wykadrowały też flagi LGBT

W niedzielę w "Wiadomościach" TVP wyemitowano materiał autorstwa Dominika Cierpioła i Kingi Bednarek pt. "O rodzinie i bezpieczeństwie", który informował o spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami Krakowa. Już na początku słyszymy, że na wiec obecnej głowy państwa "przyszły tłumy". Ten fakt mają potwierdzać nagrania z niedzielnego spotkania Dudy. Jednak szybko w sieci zaczęły pojawiać się głosy, że Telewizja Polska pokazała protest przeciwko prezydentowi, jako wiec jego zwolenników, a także usunęła flagi LGBT.

TVPiS pokazał krakowski protest wymierzony w Dudę jako wiec wyborców Dudy. A flagi LGBT wymazano. Nie do wiary. Nawet za komuny nie robili takich numerów w TVP

- napisał na Facebooku Jan Hartman, a pod jego wpisem pojawiły się potwierdzające tę tezę komentarze uczestników krakowskiego protestu.

"Wiadomości" TVP powiększyły wiec Dudy o protestujących

Jak podaje "Gazeta Krakowska", niedzielne spotkania Andrzeja Dudy z jego zwolennikami zbiegło się w czasie z protestem przeciwników jego i uznawanej za homofobiczną "Karty Rodziny". Na zdjęciach i nagraniach z demonstracji widać, że za sympatykami prezydenta faktycznie stali demonstrujący z flagami w kolorach tęczy i transparentami "Nie chcę żyć w kraju nienawiści" czy "Fajny kraj. Taki nie dla wszystkich". W pewnym momencie protestujący zaczęli skakać i krzyczeć "Kto nie skacze, ten za Dudą" czy "Duda przegrasz". Na poniższych nagraniach widać, że było ich wielu. Widać też dokładnie, gdzie stali.

TVP powiększyło wiec Dudy o jego przeciwników (fot. Facebook/Elżbieta Kurowska) fot. Facebook/Elżbieta Kurowska

Do sprawy odniósł się już szef TAI Jarosław Olechowski. Stwierdził, że "Wiadomości" nie usunęły flag LGBT i to "wyjątkowo perfidna manipulacja". "Redakcja nie ingerowała w opisany materiał wideo, ani nie poddawała go obróbce" - napisał na Twitterze.