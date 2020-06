Ambasador Georgette Mosbacher odpowiada na wątpliwości ws. Fort Trump: W Polsce będzie więcej żołnierzy USA

"Uwaga prezydenta Donalda Trumpa skierowana jest na Wspólną Deklarację o Współpracy Obronnej, podpisaną przez obydwu prezydentów, która jest realizowana na bieżąco i zgodnie z harmonogramem. W Polsce będzie więcej żołnierzy z USA" - napisała Georgette Mosbacher na Twitterze.

Jej post to odpowiedź na pojawiające się m.in. w mediach społecznościowych informacje, iż prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump nie pamięta, by zgodził się na Fort Trump w Polsce. Wiadomości te odnoszą się do jednego z fragmentów książki Johna Boltona, do września ub.r. jednego z najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, która ma ukazać się już we wtorek.

"To mylące stwierdzenie - nazwa 'Fort Trump' nigdy nie była rozważana" - pisze ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher.

Fort Trump w Polsce. Nie pierwszy raz ambasador Mosbacher dementuje doniesienia na temat bazy

O amerykańskiej bazie wojskowej zwanej Fort Trump słyszymy od 2018 roku, kiedy to w Waszyngtonie doszło do spotkania Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy. Prezydent Polski stwierdził wtedy, że nasz kraj mógłby nazwać jedną z baz wojskowych na cześć Donalda Trumpa w zamian za umieszczenie w naszym kraju stałej amerykańskiej obecności wojskowej.

Niedawno jednak agencja Reutera donosiła, że Fort Trump w Polsce raczej nie powstanie. Powodem miały być problemy z finansowaniem bazy (więcej na ten temat: Reuters: "Fort Trump" w Polsce raczej już nie powstanie. Poszło m.in. o finansowanie).

Również i te doniesienia dementowała Georgette Mosbacher. Ambasador USA w Polsce napisała wtedy:

Kolejne nieprawdziwe informacje! Negocjacje idą zgodnie z planem! Ich efekty będą jeszcze bardziej imponujące niż pierwotna wizja Prezydenta Trumpa i prezydenta Andrzeja Dudy dotycząca amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

