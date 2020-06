Rafał Trzaskowski znowu zadrwił z tvp.info. "Wymyślili, że jak dotykam ucha, to poprawiam mikrofon"

Chodzi o fragment wideo z czwartkowego spotkania z Rafałem Trzaskowskim w warszawskiej kawiarni. Rafał Romanowski, radny PiS w sejmiku mazowieckim stwierdził na Twitterze, że kandydat na prezydenta ma słuchawkę w uchu.

Temat podchwycił portal tvp.info, który dotknięcie ucha przez Trzaskowskiego nazwał wpadką. "Chodzi o nagranie, na którym prezydent Warszawy tuż przed rozpoczęciem konferencji prasowej, „puka” palcem w ucho. Czy to oznacza, że ma na uchu suflera?" - czytamy na portalu.

Rafał Trzaskowski w Bydgoszczy zadrwił z tvp.info

Trzaskowski najpierw odniósł się do tych rewelacji na Twitterze. "Ten moment, gdy drapiesz się po uchu, a pewna niezawodna redakcja robi z ciebie szpiega z krainy deszczowców. Szanowni Państwo, oto kolejny dżemczendżer tej kampanii!" - zadrwił.

Później kpił z portalu podczas swojej wizyty w Bydgoszczy. - Nawet nie wiem, czy wiecie, co wymyśliła dziś telewizja publiczna za nasze pieniądze. Mianowicie dzisiaj wymyślili, że jak dotykam ucha, to poprawiam sobie mikrofon, którym coś mi tu na ucho mówią. Na serio. Ucho od śledzia, nie wiem, czy pamiętacie, ucho od śledzia, jak się dotykam za ucho - powiedział do zebranych na wiecu. - Może trzeba wymagać od debaty publicznej, żeby zajęła się kwestiami właśnie walki z ociepleniem klimatycznym, walki o każde miejsce pracy, a nie wypytywała "dlaczego Trzaskowski trzyma się za ucho?". Trochę powagi, to nasze pieniądze - dodał.

Kandydat na prezydenta stwierdził podczas wizyty w Bydgoszczy, że "ostatnio rządzący próbują nas oduczyć tej rozmowy, bo przez cały czas chcą szczuć jednych i drugich". - Te wybory naprawdę nie są o tematach zastępczych. Nie są o tym, czy ktoś kupił dżem, trzyma się za ucho, przejęzyczył się. To są wybory o przyszłość Polski - powiedział.

Podczas spotkania z wyborcami Rafał Trzaskowski złożył też jasną deklarację w sprawie wieku emerytalnego.

Jeżeli zostanę prezydentem, to zawetuję każdą ustawę, która będzie chciała podnieść wiek emerytalny i nie dajcie się nabrać na to, co mówi telewizja publiczna, bo uczymy się, słuchamy Polek i Polaków i dzisiaj te decyzje, kto i jak długo chce pracować, musimy pozostawić w rękach obywateli

