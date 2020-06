Policja zatrzymała kierowcę za napisy krytykujące Dudę. "Nie dam się zastraszyć"

"Wolę w szambie zanurkować niż na Dudę zagłosować", "2020 wyPAD", "PiS Stop" - to hasła, jakie pan Sebastian umieścił na swoim dostawczym samochodzie. W piątek 46-letni gdańszczanin został zatrzymany przez policję, którą zawiadomił wcześniej inny mieszkaniec tego miasta.

Film z interwencji policji pan Sebastian zamieścił w mediach społecznościowych.

Gdańsk. Policja zatrzymała kierowcę za napisy krytykujące prezydenta. Grozi mu do trzech lat więzienia

Do zatrzymania doszło w piątek w Gdańsku Oliwie przy alei Grunwaldzkiej. Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", właściciel samochodu został już przesłuchany i wypuszczono go do domu. Wcześniej usłyszał jednak zarzut znieważenia głowy państwa, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

"Kierujący samochodem dostawczym 46-latek został zatrzymany po zgłoszeniu mieszkańca Gdańska, który zrobił zdjęcia tego samochodu. Po zakończeniu przesłuchania mężczyzna usłyszał zarzut znieważenia prezydenta RP. Następnie został zwolniony do domu, samochód został mu zwrócony. O dalszym postępowaniu zadecyduje prokurator" - tłumaczyła w rozmowie z trójmiejską redakcję "Gazety Wyborczej" st. aspirant Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

"W poniedziałek odbieram auto, naklejek nie ściągnę, nie dam się zastraszyć" - powiedział Onetowi pan Sebastian po opuszczeniu komendy.

"Mojemu klientowi postawiono zarzut znieważenia głowy państwa poprzez oklejenie samochodu tymi napisami. Uważamy ten zarzut za absurdalny. Takie napisy na samochodzie nikogo nie obrażają, to element dopuszczalnej krytyki i satyry" - stwierdził w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" mecenas Marek Kanawka, pełnomocnik pana Sebastiana.

Do zatrzymania 46-letniego mężczyzny odniosła się na Twitterze posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. "Pan Sebastian (w koszulce „TVP ŁŻE”) nie jest zwolennikiem Andrzeja Dudy. Został dziś zatrzymany przez policję za jeżdżenie tym samochodem po Gdańsku. Chciałabym wiedzieć, czy pogoń za przeciwnikami PAD będzie kontynuowana w związku z licznymi banerami o tej samej treści?" - napisała Pomaska. Posłanka spotkała się także z panem Sebastianem, gdy ten został zwolniony do domu.