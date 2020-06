Pod przykrywką walki z COVID-19 zaostrzenie m.in. kary za aborcję. "Wykorzystują epidemię, by psuć prawo karne"

W czwartek Senat uchwalił z poprawkami tarczę antykryzysową 4.0. Ustawa przewiduje m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii koronawirusa. Senator Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Mróz stwierdził, że uchwalone przepisy spełniają oczekiwania przedsiębiorców. Jednak senatorowie opozycji wprowadzili do ustawy ponad sto poprawek. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski podkreślił, że są to poprawki zarówno o charakterze redakcyjnym, jak i merytorycznym. W jego ocenie pierwsza grupa świadczy o "niechlujstwie autorów ustawy i pośpiechu w pracach nad jej przygotowaniem". Borowski dodaje, że poprawki merytoryczne dotyczą między innymi wykreślenia z ustawy zapisów, które - zdaniem senatorów opozycji - nie są związane z walką z epidemią i pomocą przedsiębiorcom.

Stało się tradycją, że do potrzebnych ustaw gospodarczych rząd PiS dokleja przepisy "z kapelusza". W tarczy 4.0 jest duży fragment dot. Kodeksu karnego, gdzie minister Zbigniew Ziobro usiłuje umocnić swoją władzę

- powiedział w rozmowie z TOK FM Borowski.

"Wykorzystują epidemię, by psuć prawo karne"

Również dr Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego zwrócił uwagę na fakt, że pod przykrywką walki z COVID-19 ustawodawca chce zaostrzyć sankcje za kradzieże kieszonkowe, znieważenie prezydenta czy aborcję.

W jaki sposób w walce z COVID-19 ma pomóc zaostrzenie kary za aborcję, znieważenie prezydenta czy kradzież kieszonkową? Takie przepisy ukrywa Tarcza 4.0 uchwalona w Sejmie. W 2019 r. użyli jako pretekstu skandalu pedofilskiego, teraz wykorzystują epidemię, by psuć prawo karne

- napisał na Twitterze.

Chodzi m.in. o zaostrzenie kary przewidzianej za przerwanie ciąży, czyli art. 152 Kodeksu karnego. Obecnie grozi grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności. Po noweli jednak obowiązywać będzie tylko kara więzienia.

Mikołaj Małecki podkreślił także, że tarcza antykryzysowa wprowadza chaos w prawie.

Wejście w życie absurdalnej noweli kk ukrytej w Tarczy 4.0 to paraliż pracy sądów, bo te same przepisy przyjęte w tak samo bezprawnym trybie są już zaskarżone do TK przez PAD. Do czasu rozstrzygnięcia trzeba będzie zamrozić mnóstwo spraw (dot. wielu występków, kary łącznej itd.)

- napisał w serwisie społecznościowym.

Przypomnijmy, że prezydent wszczął prewencyjną kontrolę przed TK z powodu sposobu procedowania nad "starą nowelą". Prezydent podał w wątpliwość konstytucyjność całej noweli z 2019 r. Dopóki tamta ustawa, z wówczas uchwalonymi przepisami nie zostanie rozpoznana przez Trybunał, czyli dopóki ta sytuacja prawna nie zostanie uporządkowana, to działania Sejmu polegające na tym, że uchwalamy te same przepisy i to w dokładnie takim samym nieregulaminowym trybie jak rok temu, są wkroczeniem władzy ustawodawczej w prerogatywę prezydenta

- powiedział Mikołaj Małecki w rozmowie z Prawo.pl. Podkreślił, że w tej sytuacji tworzy się chaos prawny - jeśli Andrzej Duda podpisze tarczę antykryzysową w przypadku np. kradzieży zuchwałej dojdzie do nałożenia się na siebie dwóch porządków prawnych.

W piątek posłowie będą głosować nad przyjęciem poprawek Senatu.