Duży wzrost KO w nowym sondażu partyjnym, PiS z 37 proc. poparcia. Możliwy "efekt Trzaskowskiego"

Choć przed nami najpierw wybory prezydenckie 2020, w dniach 5-10 czerwca pracownia Kantar zapytała badanych, na jakie partie zagłosowaliby w przyspieszonych wyborach do Sejmu. Z sondażu opublikowanego przez RMF FM wynika, że chęć wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych po epidemii koronawirusa deklaruje 76 procent badanych.

Koalicja Obywatelska ma większe poparcie niż w maju. Możliwy "efekt Trzaskowskiego"

W zestawieniu wciąż prowadzi Zjednoczona Prawica - PiS, Solidarna Polska i Porozumienie - z poparciem na poziomie 37 procent. W porównaniu do sondażu Kantar z ubiegłego miesiąca poparcie dla partii rządzącej nie zmalało, ale też nie wzrosło. Za to Koalicja Obywatelska zanotowała wzrost poparcia na poziomie 8 punktów procentowych - oddanie na nią głosów zadeklarowało 31 procent badanych. Po 7 procent poparcia uzyskały Konfederacja (spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego badania), Lewica (spadek o 1 punkt procentowy) oraz PSL-Koalicja Polska (brak zmiany).

Kantar ocenia, że wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej może być spowodowany "efektem Trzaskowskiego" i tym, że z ramienia partii kandyduje on w wyborach prezydenckich. "Czy ta tendencja wzrostowa się utrzyma, czy jest to tylko chwilowy efekt kampanii Rafała Trzaskowskiego? Będziemy obserwować w kolejnych pomiarach" - komentuje pracownia.

