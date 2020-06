Turycznowicz-Kieryłło o pracy w sztabie Dudy. "Rekomendacja była taka, by mnie wyciszyć"

W środę w siedzibie Telewizji Polskiej odbyła się debata prezydencka, w której udział wzięło 11 kandydatów na najwyższy urząd w państwie. O ocenę tego, jak poradzili sobie w niej poszczególni kandydaci poproszono w Radiu Zet Jolantę Turczynowicz-Kieryłło, byłą szefową kampanii Andrzeja Dudy.

- Jeśli miałabym wskazywać typy, które zaskakująco dobrze wypadły, to na pewno poradzili sobie panowie Bosak i Hołownia, dosyć niezły był pan Witkowski - stwierdziła Turczynowicz-Kieryłło. Dodała, że "najtrudniejszą sytuację wyjściową" przed debatą TVP miał kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. - Myślę, że był przejęty tą debatą. Głównie z tego powodu, że wchodził do jaskini lwa, ale już dużą odwagą było przyjęcie zaproszenia - powiedziała była szefowa kampanii Dudy. Podkreśliła, że pytania zadane w trakcie debaty były "ewidentnie" nakierowane na zaszkodzenie Trzaskowskiemu.

- To nowy kandydat, nowa energią i tę energię czujemy - mówiła Turczynowicz-Kieryłło, podkreślając, że podoba jej się prezydent, który "buduje mosty, a nie mury". W tym miejscu dodać też warto, iż kilka dni temu w wywiadzie dla TVN24 stwierdziła, że "zdecydowanie bliżej" jej do tego, co mówi Trzaskowski, choć nie podjęła jeszcze decyzji na kogo zagłosuje.

Jak w takim razie w debacie poradził sobie Andrzej Duda, którego kampanią do niedawna kierowała? - Zaprezentował swój stały program, nihil novi, na bardzo przyzwoitym poziomie - oceniła.

Była szefowa kampanii Andrzeja Dudy o atakach na społeczność LGBT. "Prezydent nie powinien wypowiadać się w ten sposób"

Turczynowicz-Kieryłło zapytano też o jeden z głównych - przynajmniej w ostatnich dniach - tematów kampanii prezydenckiej, czyli o społeczność LGBT i wymierzone w nią ataki polityków PiS i Zjednoczonej Prawicy. - Stawianie tematu LGBT, jako tematu zastępczego, szkodzi prezydentowi. Przykro mi, że dał się uwikłać w taką tematykę dyżurną - stwierdziła była współpracowniczka Dudy. "Prezydent musi stać na straży godności, praw obywatelskich i nie ma takiej możliwości, żeby w taki sposób wypowiadała się głowa państwa" - dodała.

Turczynowicz-Kieryłło powiedziała też, że z rozmów, które prowadziła z urzędującym prezydentem, wynika, że jest on osobą "otwartą na ludzi" i dlatego dziwią ją tak ostre wypowiedzi Dudy o społeczności LGBT.

Turczynowicz-Kieryłło przeprosiła dziennikarzy. "Chciano mnie wyciszyć"

Była szefowa kampanii Dudy opowiedziała też o kulisach pracy w prezydenckim sztabie i przeprosiła dziennikarzy za to, że współpracownicy uniemożliwiali jej udzielania wywiadów. - Przepraszam wszystkich dziennikarzy, z którymi nie mogłam porozmawiać ze względu na takie a nie inne wskazania sztabu medialnego. Rekomendacja sztabu medialnego Andrzeja Dudy była jednak w kierunku wyciszenia mnie. Nie do końca to rozumiałam, ale zaakceptowałam to ze smutkiem - tłumaczyła Turczynowicz-Kieryłło w Radiu Zet.

- Przyjęto, że szum medialny, który się wytworzył, szkodzi prezydentowi i odbiera mu uwagę, że omawianie kwestii związanych z zaprzeszłościami będzie prowadziło kampanię na tory indywidualne, zamiast skupiać uwagę na prezydencie - dodała.

Turczynowicz-Kieryłło szybko wycofała się z kierowania kampanią Dudy

Turczynowicz-Kieryłło zrezygnowała z szefowania kampanii Andrzeja Dudy zaledwie po kilku tygodniach, tłumacząc swoją decyzję "kwestiami zdrowotnymi". Spekulowano jednak, że decyzję o rezygnacji podjęto za nią. Zwłaszcza, że sugestię o wycofaniu się wysuwali nawet jej współpracownicy, jak na przykład Kamil Bortniczuk, poseł Porozumienia.

Niemal od początku objęcia przez nią tej funkcji pojawiały się doniesienia medialne, które kładły się cieniem na jej dotychczasowej działalności. "Gazeta Wyborcza" opisała np., że w 2018 roku, w trakcie wyborów samorządowych Jolanta Turczynowicz-Kieryłło miała ugryźć mieszkańca Milanówka. Adwokatka opisywała natomiast, że padła ofiarą napaści i w ten sposób broniła siebie i syna. Z kolei ugryziony mężczyzna utrzymywał, że gdy doszło do zajścia, przyłapał Turczynowicz-Kieryłło na roznoszeniu ulotek w trakcie ciszy wyborczej. W innej publikacji dziennik przytaczał relacje osób, z których wynikało, że Turczynowicz-Kieryłło razem z mężem miała napisać prześmiewczy wierszyk uderzający w PiS i Jarosława Kaczyńskiego.