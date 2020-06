36-latek obrażał prezydenta na Facebooku. Usłyszał zarzut znieważenia Andrzeja Dudy

Na profilu Radia Łódź na Facebooku pojawił się komentarz: "Faszystowskie, służalcze i prymitywne bydlę, a nie żaden prezydent". Wpis ukazał się w komentarzach po tym, jak Andrzej Duda podpisał ustawę o głosowaniu korespondencyjnym.

REKLAMA

Zareagował na to prezes i redaktor naczelny radia Dariusz Szewczyk, który złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. We wtorek 16 czerwca poinformowano, że 36-letni łodzianin usłyszał zarzut znieważenia prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania, 36-latek przyznał się do popełnienia tego czynu i złożył wyjaśnienia. Mężczyzna tłumaczył, że działał pod wpływem emocji, wywołanych między innymi trudną sytuacją rodzinną. Mężczyzna powiedział też, że żałuje tego, co się stało i wyraził skruchę.

36-letniemu pracownikowi Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi grozi kara do 3 lat więzienia.