Dziennikarz Reutersa pyta o materiał TVP i relacje z Kościołem. Trzaskowski odpowiada w j. angielskim

11lech godzinę temu Oceniono 45 razy 37

Debata prezydencka w TVP planowana jest jutro - 17.06. o godz. 21.00. Skandaliczne są jednak zasady, które TVP chce podczas debaty zastosować. Zastrzeżenia budzi zapis, że przez „zagrożenie pandemiczne”, do budynku TVP i do debaty dopuszczeni zostaną tylko przedstawiciele mediów publicznych. Czyli tylko pisowcy są wolni od wirusa – pozostali są z zasady nim skażeni. Ale jest jeszcze więcej takich "kwiatków". Największe zastrzeżenia budzi fakt, że "odpowiedzi nie na temat mogą być przerywane" i to nawet "wielokrotnie" przez prowadzącego, w tym przypadku Michała Adamczyka. Każda taka ingerencja będzie się działa kosztem czasu, który przypada kandydatowi. Mówca może także zostać pozbawiony głosu poprzez wyłączenie mikrofonu, jeśli swoją wypowiedzią będzie łamał prawo. Oczywiście to Adamczyk - który nie jest prawnikiem – będzie oceniał kto złamał prawo. Bo krytyka Dudy i pis to przecież łamanie prawa. Dla przypomnienia dwa zdania o skandalu z poprzedniej debaty prezydenckiej sprzed 10 maja. Tuż po jej zakończeniu - TVP poświęciło czas na specjalne wystąpienie Dudy. Bez jakiegokolwiek limitu czasowego, Duda opowiadał o programach socjalnych PiS i przypisywanych sobie zasługach. W tym czasie prowadzący "rozmowę" dziennikarz TVP robił co mógł, aby Dudzie pomóc. Czyli to następna – z długiej serii - złamana zasada równości w wydaniu pisu. Czy pozostali pretendenci mieli taką szansę po debacie w TVP ? Oczywiście nie. O nich – a szczególnie o Trzaskowskim w TVP wyłącznie negatywnie – bez możliwości sprostowania największych bzdur. Kolejna sprawa - TVP powinna najpierw omówić ze sztabami warunki debaty, a dopiero później wysyłać zaproszenia – takie są zasady. Ale zrobiono oczywiście odwrotnie. Natomiast debata w TVP zostanie tak zorganizowana , aby umożliwić zwycięstwo urzędującemu prezydentowi. Jest pewne , że Duda będzie znał pytania i będzie mógł przygotować wcześniej odpowiedzi. Swoją drogą, Trzaskowski zaproponował w zeszłym tygodniu, aby przed pierwszą turą wyborów odbyły się w TVP dwie debaty (co jest tradycją), ale oferta pozostała bez odpowiedzi – bo Duda boi się takich konfrontacji. Przewidując porażkę Dudy w debacie, pis sprytnie zaplanował ją w bezpiecznej odległości czasowej od terminu wyborów, aby dać czas na zatarcie złego wrażenia. Ma to się zniwelować, według zamysłu pisowskich kombinatorów, poprzez kolejne nieograniczone występy gościnne Dudy w TVP. Przypominają się słowa Kazika o równości w bólu. Ale w pisie brak sprawiedliwych zasad to przecież norma i podstawowa zasada.