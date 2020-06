Temat LGBT to miał być "matchball w wyborach". Teraz w PiS martwią się, że jeden poseł "rozwalił kampanię"

Zobacz nagranie. Kim jest Rafał Trzaskowski, nowy kandydat na prezydenta RP?

W Boże Ciało szef sztabu PiS Joachim Brudziński chwalił ptasią rodzinę, "mamę i tatę", którzy uwili gniazdo w kapliczce i "realizują Boży plan", doglądając jajeczek. "Polska bez LGBT jest najpiękniejsza" - dorzucił. Tak ofensywa PiS polaryzująca wybory prezydenckie wokół tematu LGBT ruszyła na serio.

PiS w ślad za sondażami

Ta ofensywa wynika z kalkulacji. A te z sondaży. Wszystkie badania mówią, że Polacy w przytłaczającej większości są przeciw adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a także przeciw małżeństwom jednopłciowym. Andrzej Duda jest przeciwnikiem takich małżeństw i adopcji. Z kolei Rafał Trzaskowski - o czym świadczą jego wypowiedzi z przeszłości - jest zwolennikiem małżeństw, a o adopcjach się nie wypowiadał, jednak poparcie dla adopcji przez takie małżeństwa wydaje się naturalną konsekwencją.

To łatwy dla PiS temat, choć czas akurat tu Nowogrodzkiej nie sprzyja. Dlaczego? W minionym roku po raz pierwszy prezydent Warszawy - właśnie Trzaskowski - nie tylko objął Paradę Równości patronatem miasta, ale także jako pierwszy w historii prezydent stolicy wziął w niej udział. W tym roku Paradę, którą planowano na 20 czerwca (tydzień przed wyborami!), odwołano ze względu na epidemię koronawirusa. TVP musi się zatem posiłkować archiwalnymi nagraniami z ulic Warszawy i zachodnich miast, bo świeżych nie będzie.

"Duda może przegrać wybory właśnie przez Czarnka"

PiS było w cugu ws. walki z "ideologią LGBT". Aż do momentu, gdy poseł Przemysław Czarnek, członek sztabu PiS, rzucił w TVP: - Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy jakiejś równości. Ci ludzie [osoby LGBT - red.] nie są równi ludziom normalnym.

I w tym momencie ofensywa PiS się załamała.

Polityk z tego obozu: - Czarnek popsuł nam kampanię. Andrzej Duda może przegrać wybory właśnie przez Czarnka. Byliśmy w ofensywie, a teraz wszyscy nasi politycy muszą się w mediach tłumaczyć z jego słów.

Wedle naszych informacji w sztabie PiS są dyskusje, czy go nie wykluczyć ze sztabu. - Decyzji nie ma, a problem wciąż istnieje - słyszymy. Ale takie rzeczy - to nakazuje logika - należałoby zrobić szybko, tymczasem Nowogrodzka przygląda się, jak temat nabrzmiewa.

A irytacja postawą Czarnka jest ogromna, zwłaszcza że sztab PiS ma spory arsenał (wypowiedzi prezydenta z przeszłości), by kontynuować ofensywę spychającą Trzaskowskiego w lewy narożnik. "Ale Czarnek…" - słyszymy od niejednego polityka PiS. - Cały czas jest w sztabie, choć okazał się szkodnikiem. Miał się uciszyć, ale chłop nie wytrzymuje - dodaje nasz rozmówca.

Czarnek "nie wytrzymuje"

Profesor KUL-u zaatakował nawet swojego partyjnego kolegę Marcina Horałę. Za co? Horała stwierdził w TVN24, że wypowiedź Czarnka "była niefortunna".

- "Niefortunna? To także panu ministrowi wyjaśniam, że dla mnie i mojej rodziny nie jest normalnym zjawiskiem paradowanie po ulicach że swoją seksualnością na wierzchu. Demoralizacja nigdy nie będzie prawem człowieka i normalnością. To też niefortunne?" - odparował partyjnemu koledze Czarnek na Twitterze.

Tęczowe incydenty sprzyjają PiS

PiS jednak nie zrezygnuje z narracji o walce z "ideologią LGBT".

Mówi polityk z tego obozu: - Obrazki z Parad Równości naprawdę działają na ludzi. Na ostatniej prostej kampanii do Parlamentu Europejskiego temat LGBT dał nam sukces większy, niż się spodziewaliśmy, bo wyszli na ulice Gdańska z waginą umieszczoną jak w monstrancji. Takie skandale mobilizują naszych wyborców, a jednocześnie demobilizują wyborców PO.

Przypomnijmy. W maju 2019 r., tuż przed wyborami do PE, ulicami Gdańska przeszedł Trójmiejski Marsz Równości. Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom niosły ukoronowaną waginę tak, jak niesie się monstrancję w czasie katolickich procesji Bożego Ciała. Organizatorki "Orszaku Królewskiej Waginy z Tęczowymi Madonnami" tłumaczyły potem, że "happening w symboliczny i ludyczny sposób miał dowartościować kobiecą cielesność". W szeregach PiS powszechnie przypisuje się temu wydarzeniu duże znaczenie - parę punktów procentowych - dla wyniku wyborów europejskich.

Czy temat LGBT da Dudzie wygraną?

Opisany incydent, ale mocno nagłośniony w mediach, spadł rok temu PiS-owi jak z nieba. W tym roku - przez epidemię koronawirusa - nie ma Parad Równości. Sztabowcy Andrzeja Dudy sami więc wywołują temat. Atakowanie Trzaskowskiego jest tu - słyszymy z PiS - po prostu wiarygodne. - Temat LGBT go trafia, bo on po prostu utożsamia się z postulatami tego środowiska - podkreśla polityk bliski sztabu prezydenta.

Czasu do wyborów (28 czerwca i 12 lipca) jest już niewiele, więc przynajmniej do I tury sztab PiS zapewne będzie się trzymał polaryzacji przez temat LGBT. Ważny polityk z PiS: - To już jest polaryzacja pod finalne zwycięstwo. Lepszej polaryzacji już w Polsce nie ma. To jest nasz matchball w tych wyborach.

Paradoksem narracyjnej wojny wokół LGBT jest to, że choć Rafał Trzaskowski podpisał "Kartkę LGBT+", której PiS używa do okładania prezydenta Warszawy, to Trzaskowski tej karty na serio nawet nie realizuje. Nie raz środowiska lewicowe mu to już wytykały. A ponadto: prezydent może co najwyżej wysłać do Sejmu projekt ustawy dotyczący postulatów środowiska LGBT, ale sam nie ma mocy, by cokolwiek w nim przeforsować.

Kilka skutków narracji o "ideologii LGBT"

Ta polaryzacja - wedle kalkulacji PiS - ma mieć parę skutków. Jakich?

Raz: podebrać wyborców Krzysztofowi Bosakowi, kandydatowi Konfederacji. Dwa: uszczknąć z (konserwatywnego przecież) elektoratu Władysława Kosiniaka-Kamysza jak najwięcej. Trzy: tych wyborców Kosiniaka, którzy na Dudę za żadne skarby nie chcą głosować, tak mocno zniechęcić do "lewackiego" Trzaskowskiego, by nie poszli w ogóle głosować.

Warto sobie wyobrazić, jak wyglądać będzie w wielu miejscach - zwłaszcza w mniejszych ośrodkach - niedziela wyborcza (tak w I jak i w II turze). Słowo "miejscach" można by tu zamienić na "parafiach". Postulaty obyczajowej rewolucji są dla wielu księży i biskupów jak płachta na byka. Można się zatem spodziewać masy kazań wygłaszanych w obronie tradycyjnego małżeństwa, tradycyjnego modelu rodziny i przeciw "seksualizacji dzieci". Taki ton moralnej paniki napędzać będzie Dudzie wyborców, zwłaszcza w bardziej religijnych regionach i prowincji, gdzie głosować tradycyjnie idzie się wracając z mszy w kościele.