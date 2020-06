Wybory 2020. Rafał Trzaskowski zapowiada Trybunał Stanu dla Antoniego Macierewicza

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, Rafał Trzaskowski, urzędujący prezydent Warszawy, zapowiedział, że jeśli wygra wyścig o fotel prezydenta kraju, wystąpi o postawienie Antoniego Macierewicza przed Trybunałem Stanu zgodnie z prawem, które daje prezydentowi polska konstytucja.

Rafał Trzaskowski: Będę dbał o honor i etos polskiego żołnierza

Paragraf ustawy zasadniczej (art. 144 ust. 3 par. 13) wspomniany przez Rafała Trzaskowskiego mówi o prawie prezydenta do złożenia bez podpisu Prezesa Rady Ministrów wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów. Zdaniem kandydata KO "chaos" i "chore ambicje" Antoniego Macierewicza pełniącego funkcję ministra obrony narodowej w latach 2015-2018 przyczyniły się do obniżenia zdolności obronnych kraju.

- Będę dbał o honor i etos polskiego żołnierza. O to, że gdy ktokolwiek będzie chciał polskiego żołnierza zwolnić, będzie mu [żołnierzowi - red.] przysługiwało odwołanie. Obserwujemy obniżanie etosu polskiego żołnierza i nad tym ubolewam - mówił Rafał Trzaskowski.

Urzędujący prezydent Warszawy zapowiedział też, że jeśli zostanie prezydentem Polski, zleci audyt bezpieczeństwa narodowego i zadba o wzmocnienie polskich sił zbrojnych w NATO oraz finansowanie polskich sił zbrojnych. Rafał Trzaskowski powiedział także, że "silny prezydent powinien być też patronem innowacji i polskiego przemysłu obronnego".