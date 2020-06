Tusk zadaje "pytanie z matury 2020" i docina PiS-owi za sprawy z kampanii wyborczej

arkitekt1 godzinę temu Oceniono 13 razy 13

PIS to nazisowskie prostytutki

Tak prostytutki bo wiekszosc z nich w nic nie wierzy

Do PISu trafili koniunkturalnie

A Jarek to Hitler dla ubogich

Zachowuje sie jak Hitler

Jest seksualnym impotentem jak Hitler

Ale jest tchorzem

Nigdy nie stanol na czele panstwa

Polski nazizm to kabaret prymitywnych przyglupow, lgarzy i cykorow

Nie dorastaja do pient orginalnemu NSDAP

Do stworzenia prawdziwego nazizmu potrzebne sa prawdziwe elity

Na poczatku SS formowano tylko z ludzi z doktoratem

A u nas wiekszosc to idioci bez matury

Kadry PIS nie nadaja sie nawet do kierowania skladem makulatury