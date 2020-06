Adam Bielan: Karta LGBT zmusza przedsiębiorców do podpisywania lojalek. Są dyskryminowani, jeśli tego nie zrobią

niezalany pół godziny temu Oceniono 7 razy 5

zapraszanie tego zakłamanego indywiduum jest z waszej strony jakąś przedziwną, dziecinną naiwnością... przecież to ON jest autorem wszystkich chamskich wrzutek dudy (tej o lgbt również) i to on nadaje ton całej pożal się boże kampanii; to on pisał i pisze codzienne przekazy z nowogrodzkiej, to on, a nie kurski jest prawdziwym "goebbelsem pis"...