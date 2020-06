Maj w TVP Info. Ponad 100 godzin wystąpień polityków Zjednoczonej Prawicy. Reszta znacznie krócej

almagus przed chwilą 0

Uwłaszczenie jak na majątku Ruchu i w aferze "żelazo".

Złodzieje, prezes bierze łapówki!



Ten Duda to obłuda!

Co obiecuje cuda.

Na LGBTe nóż i na innego rusz!



Pochylają grzechy do woli zboczonej klechy!



Wśród ludzi eLGieBeTy.

Zboczonej boskiej pomocy.

Brak zakonnicy Bernadetty.

Czyli seksu przemocy.



Uboczne dzieciaki chuci.

Kierowane przez boże sądy.

Gdzie modlitwa ukróci.

Zakonne da poglądy.



Że się moczy ze strachu.

Po molestowaniu pobożnym.

Weź to od tyłu gachu.

Z pokutą czyn nie zdrożnym.



Czas daje wyświęcenia.

Opiekę bożą stada.

Dziecięcy seks docenia.

Posługa wydała gada.



Którego posłowie i radni.

Nawet prezydent się trafia.

Pokazowo przykładni.

Seks ma, władzę parafia.



2020-06-14 almagus



Nie TR-wam w wierze, z tymi co klepią pacierze.

Fizykochemia i niech nie ściemnia.