W ostatnich dniach Prawo i Sprawiedliwość chwyciło się ostatniej deski ratunku w kampanii prezydenta Dudy - rozpętało ideologiczną wojnę ws. środowiska LGBT. Cel sztabowców był prosty - skonfrontować polską tradycję, której broni głowa państwa (Duda dopiero co podpisał ultra konserwatywną "Kartę Rodziny") z "tęczową nienormalnością", którą rzekomo chcą narzucić Polakom kandydaci opozycyjni na czele z Rafałem Trzaskowskim (w Warszawie podpisał przecież "Kartę LGBT+").

Na Nowogrodzkiej liczyli, że ideologiczna "wrzutka" wywoła dokładnie ten sam efekt, co w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Wówczas idąca w jednym bloku opozycja kompletnie się pogubiła i każdy o prawach społeczności LGBT mówił swoim głosem. Wyborcy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL i SLD zupełnie się w tej politycznej kakofonii pogubili. PiS-owi bardzo ułatwiło to rozegranie przeciwników i przedstawienie Polakom sprawy następująco: my bronimy polskich rodzin i dzieci; oni rodziny chcą zniszczyć, a wasze dzieci seksualizować.

Efekt był taki, że w najdogodniejszych dla siebie wyborach opozycja poniosła dotkliwą porażkę ze Zjednoczoną Prawicą. Teraz rządzący liczyli na podobny efekt. Myśleli, że przynajmniej do dnia pierwszej tury wyborów debatę publiczną zdominuje dyskusja światopoglądowa, w której PiS i jego wyborcy są niezwykle spójni, natomiast opozycja mocno się różni. Rzecz w tym, że najwyraźniej się przeliczyli. Przynajmniej na razie. Sondaże z ostatniego tygodnia - część z nich przeprowadzono już po wybuchu ideologicznej dysputy o prawach osób LGBT - pokazują, że trend spadkowy prezydenta Dudy w drugiej turze utrzymuje się.

Hołownia bije Dudę

Jeszcze tydzień temu sytuacja urzędującego prezydenta była trudna, ale z minimalnym marginesem błędu. Dystans pomiędzy nim a najpoważniejszymi konkurentami w drugiej turze - Rafałem Trzaskowskim, Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - był mały bądź minimalny, ale to jednak Duda wychodził zwycięsko z tych starć.

Obecnie sytuacja zmieniła się na korzyść przedstawicieli opozycji. W minionym tygodniu mieliśmy trzy badania pokazujące układ sił w wyborczej dogrywce - Social Changes dla wPolityce.pl (opublikowany 12 czerwca), Estymator dla serwisu DoRzeczy.pl (14 czerwca) oraz IBRiS dla Wirtualnej Polski (14 czerwca; w drugiej turze uwzględnia tylko dwóch czołowych polityków z pierwszej tury, a więc Dudę i Trzaskowskiego). Warto zaznaczyć, że zwłaszcza w badaniach dwóch pierwszych pracowni głowa państwa wypadała zazwyczaj bardzo dobrze (m.in. to w sondażu Social Changes opublikowanym 24 kwietnia Duda zaliczył swoje najwyższe poparcie przed pierwszą turą w całej kampanii - 65 proc.; później w badaniach tej pracowni jeszcze dwukrotnie otrzymał 64 proc. głosów).

Tym razem Duda musiał przełknąć gorycz porażki. W najnowszym sondażu Social Changes przegrywa w drugiej turze z Hołownią 45 do 47 proc., z kolei Kosiniaka-Kamysza pokonuje zaledwie 1 pkt proc. W tym samym badaniu przewaga nad Trzaskowskim wynosi 2 pkt proc.

W badaniu Estymatora wcale nie jest lepiej. Urzędujący prezydent ponownie przegrywa z Hołownią. Tym razem 49,8 do 50,2 proc. Znacząco zmniejsza się też jego przewaga nad liderem ludowców, pokonuje go najmniejszą możliwą różnicą głosów - 50,1 do 49,9 proc. Także w starciu z Trzaskowskim przewaga kandydata Zjednoczonej Prawicy jest mniejsza niż w badaniu Social Changes - prezydenta stolicy Duda pokonuje 50,7 do 49,3 proc.

Na tym problemy prezydenta Dudy się nie kończą. IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadził w sondaż, w którym w pierwszej turze największe poparcie zdobywają urzędująca głowa państwa i prezydenta Warszawy - odpowiednio 40,7 oraz 28 proc. głosów. W wyborczej dogrywce między nimi przewaga Dudy wynosi jedynie 0,8 pkt proc. Duda pokonuje Trzaskowskiego stosunkiem głosów 48,8 do 48 proc. Tak blisko kandydata Zjednoczonej Prawicy Trzaskowski w drugiej turze jeszcze nie był (nie licząc specyficznego sondażu PBS dla Uniwersytetu SWPS, o czym pisaliśmy przed tygodniem).

Duda zaszkodził PiS-owi?

Warto odnotować, że spadkowy trend prezydenta Dudy zbiegł się w ostatnim tygodniu z ważnym sondażem Kantara, który pokazywał preferencje partyjne Polaków. Zjednoczona Prawica uzyskała w nim 36 proc. głosów i drugą Koalicję Obywatelską wyprzedziła o 7 pkt proc. Nie zmienia to jednak faktu, że badanie Kantara to najgorszy wynik "dobrej zmiany" od 10 lutego, kiedy ukazał się sondaż IBRiS, w którym rządzący zdobyli 35,9, a Koalicja Obywatelska 27,2 proc. Co prawda, w międzyczasie było jeszcze opublikowane 24 kwietnia badanie Kantara, w którym PiS otrzymało 36 proc., ale różnica polega na tym, że Koalicja Obywatelska miała w tym samym badaniu zaledwie 21 proc. poparcia, więc różnica wynosiła aż 15 pkt proc.

Warto czekać na kolejne sondaże partyjne. Przedstawione w nich poparcie dla partii może się różnić od badania Kantara, ale kluczowy będzie dystans pomiędzy Zjednoczoną Prawicą i Koalicją Obywatelską. Jeżeli podobnie jak w omawianym badaniu wyniesie około 7 pkt proc. (albo mniej), będzie to oznaczać trwały i wyraźny trend spadkowy samego PiS-u. Do tej pory to prezydent Duda płacił cenę za działania partii-matki, teraz może się okazać, że partia-matka zacznie płacić cenę za przebieg i formę jego kampanii prezydenckiej.

Dodatkowo, jeśli sondażowy trend dotyczący poparcia w drugiej turze wyborów utrzyma się, może się okazać, że w ostatnim tygodniu przed wyborami urzędujący prezydent w dogrywce przegrywa z każdym z trzech czołowych kandydatów opozycji na prezydenta. Wtedy zrodzi się kluczowe pytanie: czy sztab głowy państwa jest przygotowany na scenariusz, w którym musi gonić konkurencję, a nie przed nią uciekać.