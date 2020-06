Rzecznik dyscyplinarny przeanalizuje homofobiczną wypowiedź Czarnka. KUL odcina się od posła

polakadam pół godziny temu Oceniono 10 razy 6

Kilka razy miałem okazję wysłuchać tego Czarnka i coś mi się wydaje,że ten człowiek jest po prostu bezgranicznie cyniczny i prze na świecznik ze wszystkich sił. KUL już od wielu lat jest tylko fabryką dyplomów dla różnych ludzi ,szkoda i żal . Z doświadczenia swojego też wiem, że jak człowiek wydaje się sympatyczny w stosunkach prywatnych i przeistacza się w chama w sferze polityki ,to po prostu jest fałszywy i tyle .Teraz mamy taki okres ,że chamstwo podoba się części ludzi ;może wydają się przez to silniejsi.... Czarnki ,Tarczyńskie ,Kempy i wiele innych osobników są silni tylko w oczach innych chamów,w oczach normalnych ludzi po prostu budzą niesmak i pogardę . W pisie, zeby sie wybic i zdobyc przychylnosc kulawego pokurcza trzeba koniecznie byc bezwzglednym padalcem i sluzalczym, uleglym su..insynem. Ten typ jest właśnie odpowiedzialny za strefy wolne od LGBT, co najlepsze, rady miast, które je wprowadziły w krótkim czasie dostały nagrody za to. Był szeroko krytykowany choćby w Rykach właśnie za to przez społeczeństwo, które uznało działania rady za samowolne, bo tak na prawdę mieszkańcy wcale sobie takiej sławy nie życzyli. Czarnek to takie połączenie intelektu Suskiego aka carycy, obatela Czarneckiego i buty i chamstwa Chorały.