Kontrola PO. Szczerba: wstydzili się pokazać umowy na 250 mln zł z firmą widmo na respiratory, których nie ma

Posłowie Platformy Obywatelskiej kilka godzin po kontroli poselskiej zorganizowali konferencję prasową przed Ministerstwem Zdrowia. Jak mówił Dariusz Joński, zgromadzone dokumenty wskazują na niegospodarność resortu.

"Umowa na 250 mln złotych bez określenia, o jaki towar i jakie urządzenia chodzi"

- Umowa, którą otrzymaliśmy, umowa z 14 kwietnia tego roku, nie jest umową na respiratory. Umowa, którą podpisał wiceminister zdrowia, jest umową na wydatkowanie kwoty 250 mln złotych na rzecz innego podmiotu. Bez określenia, o jaki towar i jakie urządzenia chodzi. To pierwsza sprawa - podkreślił Michał Szczerba. Dariusz Joński dodaje, że mimo wydanych pieniędzy, ministerstwo nie otrzymało ani jednego respiratora: "Umowa jest, pieniądze zostały wydane. Ale respiratorów nie ma".

- Druga sprawa to to, w jakiej roli występuje spółka z Lublina. Firma ta występuje jako wykonawca towarów zamawianych przez Ministerstwo Zdrowia. [...] Dopiero kolejnym elementem jest rodzaj zakupionego towaru. Według umowy oferty, które składa spółka z Lublina, są ofertami nieodwołalnymi. Innymi słowy, ministerstwo musi zakupić to, co spółka im "podstawi" - mówił poseł.

Nie ma 1150 z 1200 zamówionych przez Ministerstwo Zdrowia respiratorów

Wcześniej politycy Koalicji Obywatelskiej przeprowadzili kontrolę poselską w Agencji Rezerw Materiałowych. - Udało nam się ustalić, że na początku czerwca trafiło tylko 50 palet, które były wskazane przez Ministerstwo Zdrowia. Natomiast 1150 respiratorów, które były przedpłacone, zaliczkowane przez ministerstwo, w magazynach Agencji nie ma - mówił podczas konferencji Michał Szczerba.

Dariusz Joński dodał, że w momencie dostarczenia respiratorów, 50 palet ze sprzętem medycznym nawet nie zostało rozpakowanych. - Dopiero po naszej interwencji rozpakowano jedną z nich. Dociekamy, co to w ogóle jest za sprzęt. Dziwi nas tylko, że nikt z ministerstwa nawet nie pojechał na miejsce, żeby zobaczyć, co zostało zakupione - cytuje posła portal tvn24.pl.

W środę portal tvn24.pl i "Gazeta Wyborcza" opisały kontrowersje dotyczące zakupu respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia od firmy E&K. Umowa dotyczyła dostawy 1200 respiratorów za kwotę 195,5 mln złotych. Sprzęt pochodzący z Chin, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych miał zostać dostarczony do Polski do końca czerwca.