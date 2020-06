Siostrzeniec Morawieckiego reaguje na wypowiedź Żalka o LGBT. "Wstyd. I ci ludzie mają nami rządzić?"

Franek Broda, wrocławski aktywista i siostrzeniec premiera Mateusza Morawieckiego, zamieścił w mediach społecznościowych komentarz odnoszący się do wypowiedzi posła Jacka Żalka, która była przyczyną zakończenia z nim rozmowy w "Faktach po Faktach" TVN 24. Przypomnijmy: polityk Zjednoczonej Prawicy mówił, że "LGBT to nie ludzie", wcześniej obrażając też prowadzącą program Katarzynę Kolendę-Zaleską i zarzucając jej manipulację. Wypowiedź Żalka wywołała falę komentarzy. Wtórowali mu politycy PiS, w tym m.in. ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda, co skomentowały światowe media.

Siostrzeniec Morawieckiego reaguje na słowa Żalka. "Jestem człowiekiem i się tego nie wstydzę"

Siostrzeniec Morawieckiego skomentował wypowiedź Żalka słowami:

Panie pośle. Jestem człowiekiem i się tego nie wstydzę, ale pan już powinien. Wstyd. I ci ludzie mają nami rządzić?

Do swojego wpisu dołączył też zdjęcie posła Żalka w tęczowych barwach.

Franek Broda nie pierwszy raz w krytycznych słowach wypowiedział się na temat polityki PiS i rządu Mateusza Morawieckiego. Wcześniej w rozmowie z "Wyborczą Wrocław" mówił, że "odszedł z młodzieżówki PiS z powodu łamania Konstytucji przez Andrzeja Dudę". W lutym tego roku siostrzeniec premiera zapowiedział z kolei, że zorganizuje na wrocławskim rynku protest przeciwko TVP. - To, co robi dzisiaj telewizja publiczna, jest karygodne. Telewizja przestała spełniać swoją konstytucyjną rolę - mówił.

W ostatnich dniach w podobnym co Żalek tonie wypowiedział się także szef sztabu Andrzeja Dudy Joachim Brudziński, który stwierdził, że "Polska jest najpiękniejsza bez LGBT". Słowa Żalka poparł także poseł PiS Przemysław Czarnek, który w rozmowie z TVP Info stwierdził: "Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją". Następnie - gdy zarzucono mu, że promuje łamanie praw człowieka - tłumaczył, że to on padł ofiarą "nagonki", ale za swoje słowa nie przeprosił.