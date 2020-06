Oświadczenie majątkowe żony Morawieckiego. Dworczyk: Kobieta to kobieta i ma swoje zobowiązania

robson15 godzinę temu Oceniono 12 razy 10

Szalenie bawi mnie ględzenie że ustawa czeka na orzeczenie w TK. Faktycznie można by to przyjąć do wiadomości i nawet się z tym zgodzić ..gdyby nie pewien szczegół, bardzo istotny. Obecnie w Polsce nie ma TK. Ten twór który o zgrozo nosi tą nazwę to jakaś pisowska atrapa z mgr Wolfgangową na czele. Każdy chyba zdaje sobie sprawę że "orzeczenia" tego TK zapadają w porze obiadu czy kolacji na Nowogrodzkiej, gdzie odkrycie towarzyskie kurdupla przyjmuje wskazówki. Widocznie Naczelnik doszedł do wniosku że nie należy ujawniać majątku żony Pinokia więc ustawa leży sobie spokojnie w szufladzie Wolfgangowej.

To tragiczne do czego doprowadziły (nie)rządy PIS-u w naszym kraju. Doprowadziły do tego że praktycznie każdy z pisowską legitymacją może czuć się ponad prawem, całkowicie bezkarny. Poza tym panie Dworczyk dlaczego tyle razy pana zeznania majątkowe zawierały rażące uchybienia? Raczej powinien pan w takich kwestiach jak najmniej zabierać głos.