Duda zarzucał zagranicznym dziennikarzom wyrwanie jego słów o LGBT z kontekstu. Odpowiadają: Znamy polski

Andrzej Duda w swoim wpisie na Twitterze zwrócił się między innymi do dziennikarzy "New York Times", "Financial Times", "Guardiana" czy agencji Reuters i Associated Press. Prezydent napisał, że jego słowa o LGBT zostały wyrwane z kontekstu, przez co służą w brudnej walce politycznej. Polityk dodał, że wierzy w równość i różnorodność, ale poglądy mniejszości nie mogą być narzucane większości pod pozorem "fałszywej tolerancji".

Zobacz wideo Gawkowski odpowiada, czy Duda chce związków partnerskich

Zagraniczni dziennikarze proponują Andrzejowi Dudzie wywiad, "by dowiedzieć się, co dokładnie miał na myśli"

Jak zauważył Reuters, Andrzej Duda nie doprecyzował, w jaki sposób jego wypowiedź została fałszywie przedstawiona w zagranicznych mediach. Na zarzuty prezydenta odpowiedzieli też dziennikarze, między innymi korespondent "Guardiana" w Warszawie, Christian Davis.

"Każda z wymienionych przez pana redakcji z przyjemnością wyśle reportera i kamerzystę do prezydenckiego pałacu, by dowiedzieć się, co dokładnie miał pan na myśli, mówiąc, że ideologia LGBT jest gorsza od komunistycznej indoktrynacji. Zgodzi się pan na wywiad?" - napisał na Twitterze Christian Davis. Wcześniej dziennikarz zauważył, że prezydent robi z siebie głupca, a jego wypowiedzi są "kompletnym bełkotem".

"Język używany wobec osób LGBTQ+ w Polsce stał się fizycznie nie do zniesienia. Znamy język polski i dokładnie wsłuchaliśmy się w cały kontekst. Ten kontekst jest paskudny" - napisała z kolei dziennikarka Claudia Ciobanu.

"Nie zauważyłem, żeby jakiekolwiek media przeinaczyły wypowiedź. Przetłumaczyłem całą przemowę prezydenta, aby każdy mógł sobie wyrobić zdanie na ten temat" - napisał z kolei Daniel Tilles, który pisze m.in. dla "Foreign Policy".

"Jeśli wierzysz w równość, przestań mówić, że osoby LGBT nie są ludźmi i powiedz jasno: 'Osoby LGBT mają takie same prawa jak wszyscy inni'. Dopóki tego nie powiesz, nikt ci nie uwierzy" - komentuje Andrew Stroehlein, dyrektor ds. mediów w Human Rights Watch.