balcerowicz_musi_wrocic pół godziny temu

Skoro jest w programie, to Rafał Trzaskowski powinien jak najszybciej rozpocząć prezentowanie (na spotkaniach wyborczych) propozycji regulacji dotyczącej związków partnerskich. To by mu spokojnie dało jakieś 15-20 punktów, a być może i zwycięstwo w pierwszej turze.



A Borys Budka (aby być precyzyjnym) powinien jeszcze określić, jak wielka owa większość jest wymagana dla PO (i jej ewentualnych koalicjantów), aby taką regulację ustanowić. Bo historia pokazuje, że zwykła większość (i prezydent z PO), to nie jest warunek wystarczający.