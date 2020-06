Patryk Jaki nawiązuje do Jacka Żalka. "Czym innym jest szacunek, a czym innym ideologia"

Zobacz wideo Gawkowski odpowiada, czy Duda chce związków partnerskich

Patryk Jaki w niedzielnym wydaniu programu "Kawa na ławę" w TVN24 nawiązał do Jacka Żalka, który został wyrzucony z programu TVN. Polityk stwierdził w pewnym momencie, że LGBT "to nie są ludzie, tylko ideologia". Europoseł PiS nawiązał do tej sytuacji, wyrażając nadzieję, że nie zostanie wyrzucony ze studia po tym, jak powrócono do tematu LGBT.

REKLAMA

Patryk Jaki: Czym innym jest szacunek do człowieka, a czym innym jest ideologia

- To jest skomplikowany problem, to dajcie mi, chociaż półtorej minuty, żebym raz mógł to wytłumaczyć. Chyba że mnie też ze studia wyrzucicie, dlatego że twierdzę, że ideologia LGBT czy gender, mówiąc precyzyjnie, istnieje. Chcę Państwu powiedzieć, że u samego początku uczy ona, że płeć jest uwarunkowana kulturowo i społecznie, a nie biologicznie, co jest bzdurą. Dlatego, że siłą rzeczy mężczyzna nie może zajść w ciążę, nie może karmić piersią - mówił Patryk Jaki.

Dalej dziennikarz zapytał polityka o to, dlaczego politycy PiS wzięli sobie na cel osoby LGBT i uczyniły z tego główny temat kampanii prezydenckiej. Według Patryka Jakiego sprawa ta jest jedną z najważniejszych na świecie debat, dotyczących tego, jak ma w przyszłości wyglądać państwo u swoich podstaw. Eurodeputowany dalej dodał, że w tej chwili jest "ogromna nagonka na ludzi, którzy chcą walczyć z ideologią LGBT".

- Chcę podkreślić jedną rzecz. My szanujemy godność każdego człowieka. [...] Ale czym innym jest szacunek do człowieka, którym cała prawica darzy bez względu na przekonania czy preferencje seksualne, a czym innym jest ideologia. Twierdzicie państwo, że nie ma ideologii gender, to czym zajmują się katedry gender na całym świecie? - mówił Patryk Jaki.

Słowa polityka PiS skomentowała Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. Według posłanki ostatnia debata o LGBT jest typową taktyką PiS-u, który "szuka osi sporu, gdy nie wychodzi im kampania". - Żaden Bóg wam tego nie wybaczy i ludzie wam tego nie zapomną. Bo dzisiaj może ludzie w waszych limuzynach, w waszych urojeniach, o tym bardzo by chcieli rozmawiać, ale polskie rodziny chcą rozmawiać o miejscach pracy - mówiła Barbara Nowacka.

Ostatnio politycy PiS często wypowiadają się na tematy związane z LGBT. Więcej na ten temat w artykułach: