Poseł PO próbuje coś powiedzieć. Dziennikarz TVP nie daje mu dojść do słowa. "Czy my się słyszymy?"

W niedzielnym "Gościu Wiadomości" Paweł Zalewski stwierdził, że TVP bierze udział w kampanii. To wywołało oburzenie prowadzącego, który wygłosił monolog, jak to było za czasów rządów PO. Później ignorował to, co mówił poseł opozycji. - Panie pośle, czy my się słyszymy? Halo, panie pośle, czy my się słyszymy? - powtarzał Michał Adamczyk.

