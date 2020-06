polakadam 3 godziny temu Oceniono 38 razy 26

Karaczan oczywiscie nie wyrzuci Czarniaka bo pis wyrósł dzięki szczuciu na wymyslonych wrogów. Byli już migranci, nauczyciele, lekarze, prawnicy, artyści. Bolszewia zawsze musi mieć jakiegoś wroga ludu bo inaczej nie istnieje. Poprzednicy pis szczuli kiedyś na kułaków.

Ale dobrze że Budka rzucił ten temat to sprawa nie przycichnie. Niech ludzie słuchają i wyciągają wnioski. Dzisiaj nawet duda udaje że odcina się od takich jak Czarniak. To ma okazję żeby to udowodnić i wyrzucić go ze swojego sztabu. Kontrkandydaci powinni go o to pytać.