Pakiety wyborcze wydrukowane przed 10 maja mogą trafić na przemiał. PKW ich nie wykorzysta

- Jestem przekonany, że te pakiety wyborcze będą do wykorzystania w tych wyborach, które przed nami - mówił 11 maja w Radiu Plus minister aktywów państwowych Jacek Sasin, odnosząc się do pakietów, które wydrukowała na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Pierwotnie miały posłużyć w wyborach prezydenckich 10 maja, które Prawo i Sprawiedliwość chciało przeprowadzić w formie wyłącznie korespondencyjnej. Wyborom korespondencyjnym sprzeciwiał się oprócz opozycji prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Ostatecznie termin został przesunięte na 28 czerwca. Tym razem będzie możliwe zarówno głosowanie w lokalach, jak i korespondencyjnie.

Wybory prezydenckie. Pakiety nie zostaną wykorzystane

Tymczasem, jak podaje RMF FM, żaden z wydrukowanych elementów pakietu nie zostanie wykorzystany w nadchodzących wyborach przez Państwową Komisję Wyborczą. PKW określiła wzory poszczególnych części pakietu i różnią się one od tych, które zostały wydrukowane wcześniej.

"Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu ma datę dzienną głosowania - wcześniej tak nie było. Inaczej też została sformułowana instrukcja głosowania korespondencyjnego, a informacja na kopercie na kartę do głosowania ma inny układ graficzny" - podaje RMF FM.

Pakiety są przechowywane w magazynach Poczty Polskiej. Wszystko wskazuje na to, że trafią na przemiał.