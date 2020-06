Andrzej Duda o słowach Jacka Żalka o LGBT: Wmawia nam się, że to ludzie, a to po prostu ideologia

Prezydent Andrzej Duda podczas sobotniego spotkania z wyborcami w Brzegu zaznaczał, że "nawet w konstytucji z 1997 roku rodzina jest podkreślona, jest afirmacja rodziny i afirmacja małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny". Wskazał, że podkreślone jest również "prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami".

- Wtedy pamiętano jeszcze dobrze, że to, że próbowano w szkołach dzieciom przez cały okres komunizmu wciskać komunistyczną ideologię, to był bolszewizm, to było ideologizowanie dzieci - dodał.

Andrzej Duda o LGBT: Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to ideologia

Prezydent nawiązał również do sytuacji, do której doszło w trakcie piątkowego wydania "Faktów po Faktach" w TVN24. Dziennikarka stacji Katarzyna Kolenda-Zaleska zakończyła rozmowę z posłem Porozumienia Jackiem Żalkiem, po tym, jak stwierdził, że LGBT "to nie są ludzie".

– Dzisiaj też próbuje się nam i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną. Zupełnie nową, aczkolwiek to też jest taki neobolszewizm, bo jeżeli w szkole przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat, choćby poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny, w sposób zrównoważony, to to jest ideologia, nic innego - mówił.

- Jak dzisiaj silny jest ten prąd, to pokazuje wczorajsza sytuacja, kiedy z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia. Nazwał to po prostu ideologią. Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy to jest ideologia, czy nie, to niech sobie zajrzy w karty historii i zobaczy, jak wyglądało na świecie budowanie ruchu LGBT, niech zobaczy, jak wyglądało budowanie tej ideologii i jakie poglądy głosili ci, którzy ją budowali

- powiedział Andrzej Duda.

Prezydent stwierdził, że "najlepszym dowodem na to, że jest to ideologia, jest to, że część osób, która ma preferencje homoseksualne, nie utożsamia się z tym ruchem i z tą ideologią".