Kaczyński o kompromisie aborcyjnym: Popełniono błąd. Niewłaściwie ukształtowana kwestia eugeniczna

Kaczyńskiego „Chamska hołota” to spontaniczny wybuch, a nie wykalkulowana na zimno prowokacja, bo zaszczyca on nas bowiem dwoma rodzajami bluzgów i oszczerstw. Bluzg rodzaju pierwszego -- to z premedytacją stosowane narzędzie polityczne. Zabieg z pogranicza politycznego trollingu i pospolitego szczucia, który ma oburzyć przeciwników i emocjonalnie pobudzić zwolenników. Kaczyński sięgał po niego, gdy na wiecu opowiadał, że jego przeciwnicy stoją tam, gdzie niegdyś ZOMO. Albo straszył imigrantami z bakteriami egzotycznych chorób na rękach. Albo znieważał światłych i zasłużonych dla Polski ludzi, którzy w ciągu dziesięcioleci konsekwentną pracą doprowadzili do pojednania polsko-niemieckiego. Z trybuny sejmowej nazwał ich pożytecznymi idiotami o żebraczym usposobieniu, którzy żyją za pieniądze niemieckich fundacji. Te oburzające wypowiedzi służyły mobilizacji grup podatnych na nacjonalistyczną i antyinteligencką demagogię. To dzięki nim Kaczyński dorobił się w kręgu swych wyznawców i niektórych naiwnych publicystów wizerunku „wielkiego przywódcy” i „politycznego demiurga”, choć w rzeczywistości jego metoda polityczna jest skrajnie prostacka i prymitywna. Szczucie i podburzanie nie wymaga wielkich talentów ani umiejętności politycznych. Wystarczy gardłować, podsycać w ludziach strach i złość, kłamać bez umiaru. Jeżeli oponenci Kaczyńskiego nie stosują wobec niego tej samej metody, to nie dlatego, że nie potrafią, ale po prostu powstrzymuje ich zmysł moralny, który normalnemu człowiekowi nie pozwala wzbudzać nienawiści do bliźnich. Kaczyński jest tego zmysłu pozbawiony i to cała tajemnica jego „wielkiego przywództwa”. Ostatnio jednak coraz częściej mamy do czynienia z innym rodzajem wypowiadanych przez niego oszczerstw i epitetów. To bluzgi niekontrolowane. Zabarwione żółcią, wypowiadane ze skrzywioną twarzą, przy akompaniamencie walenia w pulpit. Mordy zdradzieckie. Kanalie. Chamska hołota. Wszystkie te werbalne emanacje psychiki wyrwały się na światło dzienne w sposób mimowolny i niezamierzony. O „chamskiej hołocie” mówił tylko do najbliższych współpracowników, ale w emocjach nie był w stanie kontrolować poziomu emitowanego dźwięku, więc usłyszała to cała Polska. To, że Kaczyński pogardza ludźmi – i oponentami, i swoimi marionetkami – to żadna nowina. Słyszeliśmy w nagraniu na taśmach z lat 90., jak określa działaczy swej pierwszej partii, Porozumienia Centrum, mianem „zoologu”, czyli menażerii. Jak tytułuje swych sąsiadów z żoliborskiej uliczki „hołotą”. Dotychczas jednak krył się z tym. Starał się trzymać nerwy na wodzy i na ogół mu się udawało. Pogarda wymieszana z nienawiścią nie wypływała na powierzchnię. Ostatnio coś w nim pękło. Jakaś bariera puściła. Coraz częściej nie jest w stanie panować nad sobą. Powie ktoś, że to dobry znak, bo dowodzi pogłębiającego się kryzysu w obozie władzy. „Dobra zmiana” ugrzęzła i najwyraźniej weszła w fazę schyłkową – stąd bezsilna frustracja i wściekłość Kaczyńskiego. To zapewne prawda – jednak niepokoi pytanie, co będzie, jeśli marionetka Kaczyńskiego zwycięży w wyborach i zostanie prezydentem na następną kadencję. Polska może na kolejne lata wpaść w łapy dyszącego nienawiścią i żądzą zemsty autokraty, który coraz wyraźniej zdradza cechy psychopatyczne i nie potrafi się kontrolować.