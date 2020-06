Poseł Żalek wyrzucony z programu w TVN 24. Mówił, że "LGBT to nie ludzie", obrażał dziennikarkę

Poseł Porozumienia Jacek Żalek i sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej był w piątek gościem "Faktów po Faktach" w TVN 24. Został poproszony o skomentowanie słów szefa sztabu Andrzeja Dudy Joachima Brudzińskiego, który napisał w mediach społecznościowych, że "Polska bez LGBT jest najpiękniejsza". - Pan by się podpisał pod tym? - pytała go dziennikarka stacji, Katarzyna Kolenda-Zaleska.

- Ja rozumiem, że chodzi o ideologię - stwierdził Żalek.

- Nie, jest napisane wyraźnie: "Polska bez LGBT jest najpiękniejsza" - stwierdziła Kolenda-Zaleska. - A co to jest LGBT? - dopytywał Żalek. Gdy dziennikarka TVN 24 zaczęła wymieniać, że "są to wszyscy ludzie homoseksualni, ludzie transseksualni", Żalek odpadł: - To nie są ludzie.

Poseł Jacek Żalek o LGBT: "To nie są ludzie". Przerwano program

Po tych słowach w programie doszło do ostrej wymiany zmian. - Jak to nie są ludzie? Słucham? Co pan mówi? - dopytywała Kolenda-Zaleska. - No, to nie są ludzie. To jest ideologia - utrzymywał Żalek. - Nie, proszę pana, są jakieś granice, także w tym programie. Ja bardzo panu podziękuję za naszą rozmowę, ponieważ jeśli pan mówi, że osoby LGBT to nie są ludzie...

- Pani redaktor, pani sugeruje, że jak nie było LGBT [w rozmowie błędnie używał nazwy "LGTB" - red.], to nie było homoseksualistów? Czy może się pani ocknąć, ja rozumiem, że jest gorąco, ale bym bardzo prosił - kontynuował poseł Porozumienia Jarosława Gowina.

Pan mnie obrażał od początku programu, bardzo panu dziękuję

- skwitowała Katarzyna Kolenda-Zaleska, zrywając połączenie. Wymianę zdań na antenie można zobaczyć na poniższym nagraniu:

Żalek już wcześniej podczas trwania rozmowy zarzucał dziennikarce, że "manipuluje i mówi nieprawdę". Było tak m.in. wtedy, gdy został zapytany o 18 policjantów, którzy - jak ustalili dziennikarze śledczy TVN 24 - patrolują okolice domu Jarosława Kaczyńskiego.

Pani po prostu manipuluje. Pani nie wie, dlaczego jest 18 [policjantów - red.], nikt nie wystawia warty przed domem pana prezesa, tylko jeden patrol podjeżdża.

Wzbiła się pani na wyżyny manipulacji

- mówił wówczas.